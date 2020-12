Initialement prévu dans les anciens locaux de la Bibliothèque nationale, à Luxembourg, ce nouvel espace d'exposition pour artistes modernes et contemporains luxembourgeois ouvrira finalement dans le nouveau quartier du Neischmelz.

Culture 3 min.

Direction Dudelange pour la future Galerie nationale

Patrick JACQUEMOT Initialement prévu dans les anciens locaux de la Bibliothèque nationale, à Luxembourg, ce nouvel espace d'exposition pour artistes modernes et contemporains luxembourgeois ouvrira finalement dans le nouveau quartier du Neischmelz.

Des logements, il en est prévu un millier sur l'ancienne friche industrielle Neischmelz, à Dudelange. Mais, mercredi, la ministre de la Culture a aussi annoncé que ce futur quartier accueillerait aussi la Galerie nationale d'art. Et Sam Tanson (Déi Gréng) d'élargir encore plus le projet : «Il s’agira de réaliser un centre national contenant la majeure part de la mémoire et de l’histoire de notre pays, incluant des ateliers de restauration et laboratoires, ainsi qu’une grande salle d’exposition». Cette dernière mettant en avant le travail des artistes actuels du pays.

Le ministère de la Culture recherche 30.000 m2 de dépôt Les instituts culturels du pays manquent d'espaces de stockage pour les œuvres d'art, les archives ou les pièces archéologiques collectionnées depuis des années. Les services de la ministre Sam Tanson sont donc en quête d'un lieu unique pour rassembler ces trésors.

Pourquoi créer ce nouvel espace? Parce que «l'aile consacrée aux créateurs modernes et contemporains luxembourgeois au Musée national est assez réduite», avance la ministre. Il faut croire que les locaux de l'ancienne Bibliothèque nationale (délaissés pour la nouvelle structure du Kirchberg) n'étaient pas suffisamment vastes puisque le gouvernement aurait choisi de délocaliser le projet à Dudelange désormais.

Il est vrai que la question de l'espace disponible était primordiale. En effet, les musées du pays manquent cruellement de vastes locaux pour stocker œuvres et pièces de leurs collections. Du coup, celles-ci se retrouvent dispersées dans divers locaux à travers le pays. Une solution coûteuse, peu sécurisante et insatisfaisante en termes de transports.

Achats doublés Le ministère de la Culture apporte lui sa part dans le soutien public à la création artistique durant cette crise. Ainsi, a-t-il été décidé de doubler le budget d'acquisition d’œuvres pour cette année. Ces 150.000 euros serviront à acheter peintures, sculptures et autres travaux directement auprès de galeries d'art du pays. Chacune d'entre elles ayant été invitée à proposer trois œuvres signées de trois artistes à une commission d'acquisition qui fera bientôt connaître ses choix.

Alors que Dudelange avait appris, à l'été 2019, qu'elle n'abriterait finalement pas de studios de tournage pour le cinéma sur les friches du Neischmelz, voilà donc une belle compensation. L'ancienne aciérie et une partie du laminoir seraient ainsi «appropriées» pour accueillir un tel centre national des collections publiques avec lieu d’exposition. Mais, tempère la ministre, «l’affectation définitive de ces deux immeubles au centre national devra encore être confirmée dans une étude de faisabilité».

Dudelange conforterait du coup une vocation culturelle, que la présence du Centre national de l'audiovisuel, du Centre de documentation sur les migrations humaines ou les fameux festivals Like a jazz machine ou Zeltik ont déjà bien ancrée. Là, en plus de la Galerie nationale et des lieux de stockage, le gouvernement souhaite aussi établir dans le nouveau quartier un centre de documentation. Placé sous la tutelle du Musée national, ce centre aurait pour mission de mener des recherches sur les artistes nationaux afin de mieux «cerner leur travail, leur place dans l'histoire de l'art, leurs influences», informait dernièrement Sam Tanson dans les pages du D'Lëtzebuerger Land.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.