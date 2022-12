La photographe américaine avait accusé le peintre luxembourgeois d'avoir copié l'une de ses photos. Le tribunal a rejeté la plainte.

Justice

Dieschburg gagne le procès pour plagiat contre Zhang

La photographe américaine avait accusé le peintre luxembourgeois d'avoir copié l'une de ses photos. Le tribunal a rejeté la plainte.

(tom/YL) - Dans le procès intenté par la photographe américaine Jingna Zhang contre le peintre luxembourgeois Jeff Dieschburg, la plaignante a subi une défaite en première instance. Jingna Zhang avait reproché à Jeff Dieschburg que sa peinture à l'huile «Turandot» portait atteinte à ses droits d'auteur. Selon elle, le tableau est une copie trop fidèle de l'une de ses photographies. L'affaire avait fait des vagues l'été dernier au Luxembourg et dans les médias internationaux, car Dieschburg avait reçu un prix pour son œuvre lors de la biennale d'art de Strassen.

Jingna Zhang avait intenté une action en justice contre l'artiste luxembourgeois au Grand-Duché. Selon un premier avis anonyme d'un porte-parole de la justice, les juges du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ont rejeté la plainte. Ils ont estimé que la demande était recevable, mais non fondée. En outre, le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de Dieschburg et a condamné Zhang aux frais de procédure.

Le Luxemburger Wort a pu consulter le jugement. Selon ce dernier, le tribunal a motivé sa décision en déclarant que la photo originale de Zhang ne remplissait pas les critères d'une œuvre d'art protégée par le droit d'auteur selon le droit luxembourgeois et européen.

Vincent Wellens, l'avocat de la photographe, a déclaré au Luxemburger Wort que sa cliente ferait appel du jugement «à 99%» : «Si le tribunal a besoin de plus d'informations sur la création de la photo pour reconnaître son originalité, nous pouvons volontiers les fournir».

Selon Vincent Wellens, il est incompréhensible que le tribunal reproche l'absence de niveau de création. «Si l'on part du principe qu'une telle photo n'est pas une œuvre originale et n'est donc pas protégée par le droit d'auteur, alors on peut oublier le droit d'auteur au Luxembourg», poursuit l'avocat. «Cela touche à l'essence même du métier de photographe. On pourrait en effet copier n'importe quelle photo en se basant sur ce raisonnement».

