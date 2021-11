La production luxembourgeoise peut avoir le sourire. «Where is Anne Frank» (Samsa) et «Wolfwalkers»(Mélusine Productions) sont en lice pour obtenir le prix du meilleur film d'animation.

Deux films d'animation luxembourgeois en finale

(tb avec Daniel Conrad) - L'industrie luxembourgeoise de l'animation peut déjà se féliciter. Deux productions d'animation du Grand-Duché ont été retenues pour la finale du prix du cinéma européen dans la catégorie «film d'animation».

Toronto mise sur deux films aux couleurs du Grand-Duché Les organisateurs du festival du film de Toronto ont ajouté de nouvelles productions à la liste des concurrents pour l'édition 2021. «Where is Anne Frank» signé Samsa Film, et l'actrice Vicky Krieps sont en lice.

Mais entre «Where is Anne Frank» (Samsa) et «Wolfwalkers»(Mélusine Productions), il ne pourra y avoir qu'une victoire pour le Luxembourg. Le film d'animation «Where is Anne Frank» raconte l'histoire de la jeune fille juive Anne Frank, célèbre grâce à la publication de ses journaux intimes écrits quand elle se cachait avec sa famille des nazis à Amsterdam. Le producteur Jani Thiltges avait présenté ce film lors du festival de Cannes.

De son côté, «Wolfwalkers» (Le Peuple loup) coproduit par le Luxembourg, la France et l'Irlande, parle du désir de liberté des enfants dans un monde d'étroitesse d'esprit au pays des loups. Ce film a déjà été récompensé aux Satellite Awards et Annie Awards en recevant le prix du meilleur film d'animation, mais il était reparti bredouille des derniers Oscars.



Rade Jude est lui aussi en lice pour recevoir un prix. Le réalisateur du film luxembourgo-roumain lauréat de la Berlinale (Ours d'or) Bad Luck Banging Or Loony Porn a été nommé dans les catégories «Meilleur réalisateur» et «Meilleur scénariste».

La cérémonie de remise des prix de la 34e édition des European Film Awards se tiendra à Berlin le 11 décembre prochain. Il faudra donc attendre encore un peu avant de savoir si les 4.100 membres de l'Académie auront voté pour le Luxembourg.

