Deux coproductions luxembourgeoises nommées aux César

Les films d'animation "Le petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?" et "Ernest & Célestine : le voyage en Charabie" sont nommés pour les César 2023. La cérémonie aura lieu le vendredi 24 février à Paris.

Cinéma

Une coproduction luxembourgeoise va-t-elle succéder à une autre aux César ? L'an passé, Le Sommet des dieux du réalisateur Patrick Imbert, coproduit au Luxembourg par la société Mélusine Productions, avait remporté le César du meilleur film d’animation.

Cette année, tous les espoirs sont permis ! En effet, deux coproductions luxembourgeoises figurent parmi les nommés, toujours dans la catégorie «Meilleur film d’animation». La 48e cérémonie des César aura lieu le vendredi 24 février à l'Olympia, à Paris. Le président de la cérémonie de cette année est l'acteur Tahar Rahim.

• Ernest & Célestine : le voyage en Charabie coproduit par Stéphan Roelants (Mélusine Productions) et réalisé par Julien Chheng et Jean-Christophe Roger.

• Le petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux? , coproduit par Lilian Eche et Christel Henon (Bidibul Productions) et réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre d’après l’œuvre de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé.

Ces nominations soulignent, une fois de plus, la belle santé du cinéma luxembourgeois, dont les coproductions s'illustrent régulièrement dans les différents grands festivals, sans parler des succès de Vicky Krieps ou de la série Capitani sur grand ou petit écrans.

Dernier exemple en date: le film La Valise Rouge du réalisateur irano-luxembourgeois Cyrus Neshvad a été retenu par l'académie des Oscars américains, dans la catégorie «Meilleur court-métrage de fiction». Ce film a été tourné exclusivement au Luxembourg.

Concernant les César français, rappelons que le Luxembourg a déjà été sacré à trois reprises: en 2013 avec le film d'animation Ernest et Célestine (Mélusine Productions); en 2021 avec le film Deux (Tarantula Luxembourg); et donc en 2022 avec Le Sommet des Dieux (Mélusine Productions).

L'Innocent et La nuit du 12 en tête des nominations

• La comédie policière L'Innocent de Louis Garrel et le polar La Nuit du 12 de Dominik Moll, retraçant l'enquête impossible sur un féminicide, sont en tête des nominations pour les 48e César. Avec respectivement 11 et 10 nominations, ces deux longs-métrages font la course en tête, devant le film de Cédric Klapisch sur la reconstruction d'une danseuse classique (En Corps), et Pacifiction avec Benoît Magimel, neuf nominations chacun.

• Fanny Ardant (Les Jeunes amants), Juliette Binoche (Ouistreham), Laure Calamy (A Plein temps), Virginie Efira (Revoir Paris) et Adèle Exarchopoulos (Rien à foutre) sont en lice pour le César de la meilleure actrice.

• Sont nommés pour le César du meilleur acteur Jean Dujardin (Novembre), Louis Garrel (L'Innocent), Vincent Macaigne (Chronique d'une liaison passagère), Denis Ménochet (Peter Von Kant) et Benoît Magimel (Pacifiction).

Les 4.705 membres de l'académie ont désormais un mois pour départager ces films, avant la soirée de remise des prix qui sera présidée par Tahar Rahim, et présentée collégialement avec neuf maîtres et maîtresses de cérémonie, d'Emmanuelle Devos à Eye Haïdara, en passant par Alex Lutz et Ahmed Sylla.

AFP