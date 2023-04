Les premières sélections officielles de la 76e édition du Festival de Cannes viennent d’être dévoilées et font une fois encore la part belle aux coproductions luxembourgeoises.

76e édition du Festival de Cannes

Deux coproductions luxembourgeoises en compétition à Cannes

Les premières sélections officielles de la 76e édition du Festival de Cannes viennent d’être dévoilées et font une fois encore la part belle aux coproductions luxembourgeoises.

(m. m., avec AFP)- Le documentaire «Jeunesse» du réalisateur chinois Wang Bing, une coproduction Les Films Fauves (Gilles Chanial) avec la France, Hong Kong et les Pays-Bas, fait partie intégrante de la compétition officielle du festival.



Le long-métrage de fiction «The Delinquents» (Los Delincuentes) du cinéaste argentin Rodrigo Moreno, une coproduction Les Films Fauves (Gilles Chanial) avec l’Argentine, le Chili et le Brésil, est retenu dans la section «Un certain regard».

Ces deux films ont été soutenus financièrement par le Film Fund Luxembourg et intègrent la participation de nombreux talents luxembourgeois au niveau des équipes artistiques et techniques.

À noter également la présence de la comédienne luxembourgeoise Marie Jung dans le film «Acide» de Just Philippot sélectionné en «séance de minuit».

Six films de réalisatrices en lice pour la Palme d'or

Pour le reste, les nouveaux films de Wim Wenders, Ken Loach, Wes Anderson, Catherine Breillat ou encore Kore-Eda feront partie des films en compétition lors du 76e Festival de Cannes, a annoncé jeudi le délégué général Thierry Frémaux, dévoilant une sélection mêlant vétérans du 7e art et nouveaux venus.

Au total, 19 films ont été sélectionnés, qui pourraient être rejoints par un vingtième, «Killers of the Flower Moon» de Martin Scorsese, avec ses acteurs fétiches Leonardo DiCaprio et Robert de Niro.

La directrice du Festival de Cannes Iris Knobloch, et le délégué général du festival Thierry Fremaux. Photo: AFP

Ce film est pour l'instant prévu hors compétition mais le festival souhaiterait le voir concourir pour la Palme d'or: «la demande a été faite» aux producteurs Paramount et Apple TV, «l'essentiel étant que nous ayons une réponse avant que le festival ne commence», a souligné Thierry Frémaux.

Sur les 19 films en lice pour la Palme d'or, six sont signés de réalisatrices, dont l'Italienne Alice Rohrwacher et une nouvelle venue, la Sénégalaise Ramata-Toulaye Sy, qui vient présenter son premier film.

«Six réalisatrices en compétition, c'est un nombre jamais atteint», a confirmé après la conférence de presse Thierry Frémaux aux journalistes. Le Festival s'ouvrira qui plus est avec un autre film d'une réalisatrice, «Jeanne du Barry» de la Française Maïwenn, qui signe le grand retour de Johnny Depp.

Le retour de nombreux cinéastes palmés

De nombreux cinéastes déjà palmés vont faire leur retour en compétition, dont le Britannique Ken Loach, le Turc Nuri Bilge Ceylan ou l'Italien Nanni Moretti, et le jury sera présidé par un cinéaste lui aussi déjà palmé: le Suédois Ruben Ostlund, récompensé l'an dernier avec «Sans filtre».

La compétition «mêle de jeunes cinéastes qui viennent rarement ou pour la première fois (à Cannes) avec des vétérans dont on connaît le nom, le travail et l'oeuvre. En matière d'art, il n'y a pas de date de péremption pour les cinéastes ni pour les oeuvres», a déclaré M. Frémaux.

La sélection officielle, qui compte les films en et hors compétition, présentés à Un Certain regard ou des séances spéciales, est forte de films venus des Etats-Unis et d'Italie, a-t-il souligné, avec dans les sections parallèles un film venu de Mongolie -une première dans l'histoire du festival- et une «forte présence» du continent africain.

Parmi les temps forts attendus de cette 76e édition: la présentation du 5e volet d'Indiana Jones, avec un hommage prévu à son acteur Harrison Ford.

