Désirée Nosbusch remporte le Grimme-Preis pour «Bad Banks»

Le prix Adolf-Grimme plus connu sous « Grimme-Preis » récompense les films télévisés en Allemagne. Désirée Nosbusch vient de remporter le prix pour «Bad Banks».

Désirée Nosbusch décroche un prix pour sa prestation dans la série télévisée Bad Banks diffusée sur ZDF et sur Arte, a annoncé le Film Fund Luxembourg, ce mardi.

Von Herzen DANKE, liebe Jury!

Ich muss jetzt mal kurz vor Freude hüpfen. https://t.co/yLb6Ltdlso — Désirée Nosbusch (@NosbuschDesiree) February 26, 2019

Oliver Kienle (auteur en chef, adjoint de l'équipe des auteurs), Christian Schwochow (directeur), Lisa Blumenberg (production) et Paula Beer de l'équipe "Bad Banks" ont également été récompensés pour leur prestation de la jeune banquière Jana Liekam.

Jury : «Plus qu'un thriller sur le monde de la finance»

Le jury a fait l'éloge de la série et a déclaré qu'il s'agissait de «plus qu'un thriller sur le monde de la finance» . «Bad Banks» est une étude de moeurs et montre ce dont les gens sont capables quand ils sont séduits par le succès, l'argent, la cupidité et le pouvoir.



Mais «Bad Banks» est aussi, et cela a particulièrement convaincu le jury, une série qui met en scène deux figures féminines complexes d'une manière qu'on voit rarement à la télévision allemande.



La série bancaire soutenue par Iris Productions tourne actuellement sa deuxième saison.

Au total, 70 productions et performances individuelles ont été nominées pour le 55e Prix Grimme, avec plus de 850 soumissions et propositions. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 5 avril à Marl, en Allemagne.

