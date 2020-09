Avec optimisme, mais aussi avec précaution et surtout sous contrôle très étroit, le secteur de l'audiovisuel a repris prudemment après de longs mois de mise à l’arrêt forcée.

Culture 4 min.

Des tournages de films sous très haute surveillance

Avec optimisme, mais aussi avec précaution et surtout sous contrôle très étroit, le secteur de l'audiovisuel a repris prudemment après de longs mois de mise à l’arrêt forcée.

(ER avec thi) - Samsa Film dans une vieille ferme à Fischbach, Amour Fou Films dans un appartement à Belair et sur les rives de la Moselle, Iris Productions dans les studios de Filmland de Kehlen: les tournages de films refont petit à petit surface. Mais la prudence reste de mise. La moindre imprudence, le moindre cas de covid-19 peuvent entraîner la fermeture d'un set voire l'arrêt de la production.

Face au virus, «les règles sanitaires à respecter sont drastiques», note Jani Thiltges, producteur chez Samsa Film pour «Les intranquilles» de Joachim Lafosse. Cette production fait appel à quelque 70 personnes. «Nous faisons plus qu'appliquer les gestes barrières ou les recommandations du Film Fund Luxembourg. Tous les membres du crew sont testés tous les lundis. Les équipes sont compartimentées. Il nous faut limiter au maximum les risques de contamination.»

Jani Thiltges Photo: Guy Jallay

D'autant plus que deux cas de coronavirus ont été détectés sur le set: un cuisinier de la cantine et un membre de l'équipe ont été touchés. Une mise en quarantaine s’en est immédiatement suivie et n'a finalement pas trop perturbé la production.

Référent covid

«Le risque est énorme, tout le monde en est bien conscient. La catastrophe peut venir à chaque instant», précise le cameraman Carlo Thiel, président de l’Association luxembourgeoise des techniciens de l’audiovisuel (ALTA). «Si un acteur du film est contaminé, il faut tout stopper, la production est à l'arrêt. Avec toutes les conséquences que cela implique», craint Jani Thiltges. «Nous tournons dans un unique décor avec très peu de figurants. La situation est ainsi plus facile à contrôler.»

Le covid-19, c'est une une épée de Damoclès qui plane au-dessus des acteurs et des techniciens. Le risque est omniprésent et tout le secteur a appris à vivre avec le virus. Les professionnels ont élaboré avec le Film Fund Luxembourg et le ministère de la Santé un catalogue de mesures sanitaires à observer. Ainsi, sur chaque tournage la présence d'un référent covid qualifié est désormais obligatoire. «C'est en quelque sorte un arbitre qui nous donne ses conseils et nous rappelle les gestes et règles à respecter», précise Jani Thiltges.

Carlo Thiel est le président de l’Association luxembourgeoise des techniciens de l’audiovisuel. Photo: Claude Piscitelli

C'est donc dans cet état d'esprit que les producteurs ont repris progressivement leur travail. Une nécessité puisque le secteur a souffert. Même si aucune société de production ne risque directement la faillite. «Les surcoûts financiers vont atteindre environ 120.000 euros, soit dix pour cent du budget total», estime Jani Thiltges. «En 2021, si nous ne pouvons pas retravailler normalement, notre situation financière risque de devenir intenable», craint le producteur de Samsa Film.

Les techniciens eux aussi ont souffert. Un sondage en avril auprès des 126 membres de l'ALTA a «montré que 70% d'entre eux avaient de réels problèmes financiers, puisqu'ils se retrouvaient sans tournage, donc sans entrée financière depuis des semaines», note Carlo Thiel. «C'est pourquoi nous recommandons aux techniciens le choix d'un contrat à durée déterminée pour chaque production.» Ainsi, en cas de l’arrêt d’un projet, ces derniers bénéficient d’un soutien financier moins compliqué et plus rapide à obtenir que dans le cas des intermittents du spectacle.

«Une question de solidarité» Le Film Fund Luxembourg a décidé de soutenir financièrement le secteur de l'audiovisuel en crise. «Nous avons prévu un montant de 4 millions d’euros pour répondre à ces risques spécifiques. Ensuite, nous avons mis en place des aides non remboursables de 10.000 euros et des aides remboursables de 250.000 euros pour les sociétés qui profitent des aides à l'écriture et/ou à la production. Notre budget annuel de quelque 33 millions d’euros n'est pas allongé cette année. Nous avons tout de même décidé de prendre en tout 7 millions de notre budget pour aider le secteur en cette période difficile. Mieux vaut aider des projets que nous avions autorisés et soutenus avant la crise que de vouloir financer à tout prix des productions futures. C'est aussi une question de solidarité.» précise Guy Daleiden. Si à l'heure actuelle, il n'est pas encore question de faillites, les sociétés souffrent. «Outre le fait d’être dépendant de l'étranger pour nos coproductions, un autre problème vient se rajouter: le marché, la distribution de films, mais aussi l'absence de public des salles de cinéma. Les recettes manquent donc aussi. Il ne faut pas oublier, que c'est finalement toute la chaîne du cinéma qui aujourd'hui est en souffrance», conclut le directeur du Film Fund Luxembourg.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.