Déclinée en «Gestes et Merveilles», la 2e édition de l'exposition «De Mains de Maîtres» met en valeur le travail minutieux des artisans et créateurs d'art luxembourgeois à compter de ce 29 novembre et jusqu'au 2 décembre. Le prince Guillaume et la princesse Stéphanie ont lancé la biennale au 19Liberté, ancien siège européen d'ArcelorMittal.

Culture 17 1 2 min.

Des merveilles créées «De mains de maîtres»

Déclinée en «Gestes et Merveilles», la 2e édition de l'exposition «De Mains de Maîtres» met en valeur le travail minutieux des artisans et créateurs d'art luxembourgeois à compter de ce 29 novembre et jusqu'au 2 décembre. Le prince Guillaume et la princesse Stéphanie ont lancé la biennale au 19Liberté, ancien siège européen d'ArcelorMittal.

(MF) – Suite au succès populaire de la première édition de l'exposition «De Mains De Maîtres» en décembre 2016 au Rousegäertchen, le jeune couple grand-ducal héritier a réitéré son soutien aux créateurs et artisans d'art du Luxembourg et a décidé de placer, davantage encore, sous les feux de la rampe, l'artisanat d'exception, ses créations uniques, voire étonnantes.

17 Photo: Pierre Matgé

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé

«De Mains de Maîtres» version 2018 présente les créations artisanales d'art en tissus, cuir, bois, vitrail, tapisserie, verre soufflé, émaux, métaux, etc., de 60 artisans et créateurs qui exercent leurs savoir-faires au Luxembourg, tout en présentant une sélection de talents européens, créateurs, ateliers et manufactures, sur plus de 2.500 m2 dans le prestigieux bâtiment du 19 avenue de la Liberté à Luxembourg-Ville. L'ancien siège européen d'ArcelorMittal (et avant de l'Arbed) devenu propriété de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat.



Dans le foyer du 19Liberté, les visiteurs découvriront les pièces issus des Ateliers d'Art de France, l'invité d'honneur de cette deuxième édition. Seize artisans créateurs français y présentent une quarantaine d'œuvres. La Belgique et l'Allemagne sont également présentes avec 4 à 5 artistes.

Organisée par l'asbl De Mains De Maîtres Luxembourg -créée en mai 2017- en partenariat avec la Chambre des métiers et la BCEE, la biennale dédiée aux métiers d'art et au savoir-faire d'exception, dévoile également quelques chefs d'œuvres du célèbre photographe luxembourgeois, Edward Steichen, appartenant à la collection privée de la banque d'Etat.

Avant le vernissage de l'exposition ce mercredi soir au 19Liberté, le couple grand-ducal héritier a visité la Villa Vauban en début d'après-midi avant d'aller à la rencontre du styliste Ezri Kahn dans son nouvel atelier. Notre caméra a suivi la rencontre:



Autre nouveauté de l'exposition, elle ne se limite plus aux murs du 19Liberté mais «De Mains de Maîtres» propose un véritable parcours en ville puisqu'une sélection d'oeuvres d'artisans et créateurs luxembourgeois est exposée dans quelques-uns des Musées de la Ville (le Lëtzebuerg City Museum, la Villa Vauban, le MUDAM, etc…).

Toutes les œuvres présentées sont en vente et la totalité des bénéfices récoltés permettra de financer des bourses de formation attribuées à des artisans luxembourgeois.



La Biennale des Métiers d'Art (19, avenue de la Liberté) et ouverte tous les jours de 10 heures à 18h30 et ce vendredi 30 novembre jusqu'à 21 heures. Entrée libre.