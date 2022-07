Des figurines textiles à la conquête du Centre Pompidou-Metz

Des cris silencieux, des traits de visage clairs, mais néanmoins expressifs, et des cicatrices marquées par des points de suture... Les poupées de la Suissesse Eva Aeppli ont investi le Centre Pompidou de Metz.

Des cris silencieux, des traits de visage clairs, mais néanmoins expressifs, et des cicatrices marquées par des points de suture... Les poupées de la Suissesse Eva Aeppli ont investi le Centre Pompidou de Metz.

Elles ont un effet troublant et angoissant - la preuve que ces poupées sont aussi animées. Au Centre Pompidou-Metz, le «Musée sentimental» de la peintre et sculptrice suisse Eva Aeppli (1925-2015) est actuellement en dialogue artistique avec des œuvres de Louise Bourgeois, Käthe Kollwitz, Niki de Saint Phalle.

Cinq bonnes raisons d'aller flâner à Constellations de Metz Pour la sixième fois, Constellations revient animer les rues de Metz pendant les longues nuits d'été. Nous nous sommes rendus à la soirée d'ouverture du festival, en voici un aperçu.

Les figures textiles grandeur nature d'Eva Aeppli ne laissent personne indifférent. Leurs cris silencieux, leurs traits clairs, mais néanmoins expressifs, et leurs cicatrices marquées par les coutures laissent songeur. Ce sont des sculptures anthropomorphes d'une rare noirceur, des reflets macabres de la «condition humaine» - un vrai cauchemar et beaucoup de mélancolie. Le Centre Pompidou-Metz expose présentement l'œuvre exceptionnelle de l'artiste suisse - des dessins, des peintures, mais surtout des poupées cousues qui constituent sans aucun doute un point culminant dans l'œuvre de cette artiste singulière.



Eva Aeppli à Paris vers 1958. Photo: Hansjörg Stöcklin

Certains peignent des tableaux, d'autres font des sculptures, chez Eva Aeppli, ce sont des poupées. Elles semblent tristes. L'artiste ne se laisse classer dans aucun courant et c'est justement ce qui la rend particulièrement remarquable. Au Centre Pompidou de Metz, ses poupées de chiffon dialoguent avec les œuvres de ses amis artistes les plus proches ainsi que de ses successeurs.

Dans ce «Musée sentimental», on trouve également des installations et des œuvres de Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle, Louise Bourgeois, Annette Messager et Sarah Lucas. On y voit clairement comment l'art de la sculptrice suisse exerce encore aujourd'hui une influence sensible sur la scène contemporaine. L'exposition a été montée par la directrice du musée Chiara Parisi et la co-commissaire Anne Horvath, la mise en lumière et la mise en son sont signées Jean Kalman.

Avec Tinguely à Paris

Eva Aeppli est née en 1925 à Zofingen, dans le canton d'Argovie. Elle grandit dans une maison anthroposophique et fréquente l'école Rudolf Steiner. La Seconde Guerre mondiale marque durablement la jeune artiste et, sous l'influence de son père, un antifasciste, elle regarde avec une crainte particulière l'avancée des nationaux-socialistes. Cette peur persiste même après la guerre. C'est pourquoi elle s'engage également pour les droits de l'homme.

Jean Tinguely et Eva Aeppli à Paris en 1959. Poto: Hansjörg Stöcklin

De 1943 à 1945, elle suit des cours à l'école des arts et métiers de Bâle, où elle fait la connaissance du peintre et sculpteur Jean Tinguely, avec lequel elle s'installe à Paris. Elle partage avec lui l'atelier de l'impasse Ronsin, aussi fréquenté par le sculpteur franco-roumain Constantin Brâncusi. Aeppli et Tinguely se marient en 1951 et forment un couple jusqu'en 1962. Dans le cercle des Nouveaux Réalistes, Eva Aeppli déploie ses premières marionnettes à main qu'elle a cousues elle-même et ses premiers dessins au fusain. Pour subvenir à ses besoins, l'artiste fabrique de petites poupées en tissu qu'elle vend aux magasins de jouets. Mais ce gagne-pain fait déjà partie de son travail artistique: les marionnettes lui donnent la possibilité de représenter la condition humaine, surtout en réaction à la guerre qui a précédé, ses personnages longilignes ont un aspect clownesque, voire morbide.

«Groupe des 13, Hommage à Amnesty International» Photo: Centre Pompidou-Metz

À partir de 1960, elle réalise des peintures à l'huile sur lesquelles les personnages squelettiques sont regroupés en une ronde de mort presque ornementale. Vers 1965, Eva Aeppli crée ses premières poupées en tissu grandeur nature, avec des robes longues et des traits souvent anonymes, mais parfois aussi personnalisés. L'universalité de la condition humaine est toujours le dénominateur commun de ces créations.

Le Pompidou-Metz va prendre des accents italiens Chiara Parisi, l’actuelle curatrice de la Villa Médicis de Rome, va succéder à Emma Lavigne à la tête du centre d’art dédié à l’art moderne et contemporain. La Franco-Italienne de 49 ans entrera en fonction, le 28 novembre, pour un mandat de trois ans.

Entre 1965 et 1967, elle crée «La Table», une approche artistique de la Cène, mais sans Jésus, sans disciples. Chaque personnage de cette œuvre représente une manière différente d'aborder la mort. «J'ai placé la mort au centre de ce groupe de personnages pour illustrer les crimes commis au XXe siècle», explique l'artiste, qui ajoute plus tard : «Le message d'amour et de tolérance du Christ [qui aurait normalement remplacé la mort dans ce groupe] n'a pas pénétré dans le cœur des gens».

Les personnages en trois dimensions sont un prolongement des tableaux à l'huile. On peut dire qu'ils sortent des tableaux mêmes. Eva Aeppli

«La Table» occupe une place très particulière dans l'œuvre d'Eva Aeppli et est également présentée de manière très majestueuse au Centre Pompidou de Metz, en contrepoint de l'œuvre monumentale d'Andy Warhol «The Last Supper (Camel/57)». Un caractère furieux de l'artiste, mêlé de larmes et de cris, mais aussi d'humanité empathique, explique peut-être pourquoi ses personnages en tissu semblent si dérangeants.

Les Planètes, 1980. Photo: Leonardo Bezzola

Eva Aeppli devient une militante des droits de l'homme, un engagement qu'elle incarne en 1968 dans l'installation «Groupe des 13, Hommage à Amnesty International», une œuvre qui sera également présentée à Metz. Au départ, il s'agit de 16 poupées grandeur nature dont l'artiste a baigné les tissus dans du thé pour que les mains et les visages semblent meurtris. Les 16 figurines prennent place sur des chaises, mais trois d'entre elles seront retirées plus tard, ce qui rend l'installation d'autant plus dramatique que les chaises sont vides. De temps en temps, Eva Aeppli présente le «Groupe des 13» dans d'anciens wagons de chemin de fer qui servaient autrefois à la déportation des Juifs vers les camps d'extermination...

«L'aiguille ne parlera plus»

On ne sait pas grand-chose d'Eva Aeppli. L'artiste a détruit nombre de ses œuvres et ne s'est jamais vraiment exprimée sur son travail, «car elle n'aimait pas bavarder». Seule exception: une lettre qu'elle écrit en 1999 à une étudiante pour l'aider à préparer sa thèse de doctorat et qui est montrée aux visiteurs dès la première salle de l'exposition du Centre Pompidou à Metz - elle est comme une lampe de poche dans une nuit sombre.

Livres de Vie Photo: Susanne Gyger, Luzern

La vie de l'artiste peut toutefois être retracée dans les grandes lignes dans ses «Livres de vie». Ses amitiés à Paris avec Daniel Spoerri, Niki de Saint Phalle, Jean Pierre Raynaud et Pontus Hultén sont consignées par Eva Aeppli dans ces cahiers grand format, dans lesquels elle a collé, entre 1954 et 2002, des photographies de ses œuvres, sa correspondance et les projets artistiques de ses amis.

Exposés au Centre Pompidou, les cahiers à spirale sont aussi particulièrement touchants: on y voit se dessiner l'univers particulièrement complexe d'Eva Aeppli, nourri à la fois de sa solitude et du dialogue avec son cercle d'amis proches. «En cas d'incendie, je ne sauverais que ces livres, je ne me soucie de rien de plus que de ces documents, même mes poupées et mes sculptures ne sont pas plus importantes pour moi», dira-t-elle plus tard.

«Le musée sentimental d'Eva Aeppli», à voir jusqu'au 14 novembre au Centre Pompidou à Metz, tous les jours sauf le mardi. centrepompidou-metz.fr

Les «Livres de vie», ce kaléidoscope personnel et artistique en 15 volumes, ne suivent en aucun cas une chronologie parfaite - Eva Aeppli s'autorise des séquences rétrospectives. Mais chaque étape importante de son histoire y est assurée. Elle a travaillé pendant 50 ans sur ces livres de vie. Sa dernière entrée remonte à 2002, ce qui lui permet de réaliser sa prophétie «L'aiguille ne parlera plus», qu'elle avait déjà écrite dans son neuvième livre de vie: l'artiste renonce à toute autre création. En 2006, elle fait don de ses livres au Kunstmuseum de Soleure, et distribue également toutes ses autres œuvres jusqu'à sa mort en 2015. Elle passe ses dernières années à Honfleur, en Normandie.

Eva Aeppli, Jean Tinguely, Sorcières de la Terre, 1991, installation. Photo: Christian Baur, ADAGP, Paris 2022

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.