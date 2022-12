Maxi Jazz, le chanteur du groupe de musique électronique britannique Faithless, est mort à l'âge de 65 ans, a annoncé le groupe ce week-end.

Carnet noir

Décès de Maxi Jazz, du groupe Faithless, à l'âge de 65 ans

(AFP) - L'artiste, Maxwell Fraser de son vrai nom, est mort à son domicile dans le sud de Londres, selon le groupe, connu pour «Insomnia» et «God is a DJ».

Les causes du décès n'ont pas été précisées. «Nous avons le coeur brisé d'annoncer que Maxi Jazz est mort paisiblement dans son sommeil la nuit dernière», a tweeté samedi le groupe, rendant hommage à l'un des membres fondateurs de Faithless en 1995.

Parmi les pionniers de la dance musique

«C'était un homme qui a changé nos vies de tant de manières. Il a donné une véritable signification et un message à notre musique», a poursuivi le groupe, saluant un «être humain charmant, qui avait du temps pour tout le monde et une sagesse à la fois profonde et accessible».

Faithless s'est fait connaître au milieu des années 1990, et a connu le succès du public et de la critique pour son album «Insomnia», au point d'apparaître comme des pionniers de la dance musique à l'époque.

Le groupe, qui compte parmi ses autres membres Rollo et Sister Bliss, a sorti six autres albums studio ainsi que plusieurs compilations. Leur disque le plus récent, «All Blessed», est sorti en 2020.

Sister Bliss a rendu hommage à l'artiste, en partageant sur Twitter une photo de lui en noir et blanc, envoyant de «l'amour à tous ceux d'entre vous qui ont partagé notre parcours musical».

Le groupe de reggae UB40 a quant à lui salué un «gars adorable», se souvenant d'avoir été en tournée avec Maxi Jazz & The E-Type Boys, autre groupe de l'artiste, en 2017.

Originaire de Brixton, dans le sud de Londres, il était un supporter inconditionnel de Crystal Palace, au point de devenir directeur associé du club de football en 2012.

Le club a salué sur Twitter un «musicien de légende» et que l'équipe ferait son entrée sur le terrain sur un titre de Faithless lundi pour lui rendre hommage.