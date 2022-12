La Bibliothèque nationale aborde la nouvelle année avec un nouvel élan et veut offrir aux utilisateurs le plus large et le meilleur accès possible aux documents.

De nouvelles heures d'ouverture et un nouveau site web

Marc THILL La Bibliothèque nationale aborde la nouvelle année avec un nouvel élan et veut offrir aux utilisateurs le plus large et le meilleur accès possible aux documents.

Dans son document stratégique 2020/2030, la Bibliothèque nationale s'est fixé un certain nombre d'objectifs : ils sont au nombre de neuf, ainsi que 152 projets individuels répartis sur trois ans. Rien que cette année, 41 ont été réalisés.

L'un des plus gros projets a été le passage à un nouveau système de gestion intégré qui, après un appel d'offres public en mars 2021, a été mis en service le 30 novembre 2022. 83 bibliothèques du pays sont connectées à ce système et permettent aux lecteurs de consulter leurs collections de documents. «Ce nouveau système d'exploitation était nécessaire, notamment en raison de l'augmentation du nombre de documents électroniques, de livres et de journaux électroniques, dans toutes les bibliothèques», explique Carlo Blum, formateur en chef à la Bibliothèque nationale.

Inscription possible via MyGuichet.lu

Une autre nouveauté est que l'utilisateur peut désormais s'inscrire à la Bibliothèque nationale via MyGuichet.lu, y compris les élèves à partir de 14 ans. C'est une conséquence du premier lockdown, lorsque la BNL avait rendu possible pour la première fois une inscription en ligne, dont 9.500 nouveaux usagers ont tout de même profité entre mars 2020 et novembre 2021. Cet accès numérique à la bibliothèque permet à la BNL d'ouvrir également la bibliothèque le lundi de 14h à 20h à partir du 2 janvier et ce, sans devoir affecter du personnel supplémentaire.

«Nous voulons donner au lecteur la plus grande autonomie possible. Ils peuvent circuler librement et avoir accès aux 200.000 documents, livres, DVD, fichiers audio qui se trouvent dans la salle de lecture de la bibliothèque et qui ne doivent pas être un simple décor», explique le directeur de la bibliothèque Claude D. Conter. Mais on ne trouvera personne à la réception et il faudra également renoncer aux livres des réserves le lundi. Les salles de travail et de musique, les cabines audio, les photocopieuses et les scanners pourront toutefois être réservés, le tout via le réseau.

La fréquentation en forte hausse

En 2022, le nombre de visiteurs à la bibliothèque a presque doublé par rapport à l'année précédente, passant de 86.000 à 175.000. 700 visiteurs en moyenne viennent à la bibliothèque chaque jour, et en 2022, il y a également déjà eu 40 jours avec plus de 1.000 visiteurs par jour. La bibliothèque sera ouverte 54 heures par semaine à partir de janvier.

Un nouveau site web avec de nombreux nouveaux thèmes et en quatre langues, luxembourgeois, allemand, français et anglais, est également disponible depuis quelques jours. «Nous voulons promouvoir la langue luxembourgeoise, mais aussi être aussi inclusifs et transparents que possible», explique Christine Kremer, du service de presse, pour expliquer cette diversité linguistique.

