De Braavos au Kirchberg

Un souffle d'Hollywood a soufflé dimanche sur la «Luxembourg Gaming Xperience»: l'acteur Tom Wlaschiha, incarnant Jaqen H'ghar dans l'épopée «Game of Thrones», était présent à Luxexpo The Box.

(EH/SW) - «Valar morghulis». Si ces deux mots ne vous disent rien, c'est certainement que vous êtes passés à côté du phénomène Game of Thrones - et vous êtes une espèce rare.

Pour les autres, cette phrase en haut valyrien doit vous rappeler immanquablement le personnage de Jaqen H'ghar, fidèle complice d'Arya Stark dans la célèbre épopée fantastique de Georges R. R. Martin.

L'acteur allemand qui l'interprète, Tom Wlaschiha, était de passage au Luxembourg, en ce dernier weekend du mois de septembre, lors de la «Luxembourg Gaming Xperience».

Et c'est une vaste foule qui l'a accueilli dans le Luxexpo The Box. Si Tom Wlaschiha n'est pas l'un des acteurs principaux de la série, il apparaît toutefois dans chaque saison et joue un rôle majeur dans le développement de la jeune Stark.

Pourtant, lorsque Tom auditionne pour le rôle de Jaqen à Londres, il ne pensait pas que la série connaîtrait un tel succès. «Personne ne le soupçonnait à l'époque. Même les producteurs ne savaient pas que la série connaîtrait un tel succès. Et cela a augmenté d'année en année jusqu'à ce qu'un véritable engouement se fasse jour ces dernières années», se souvient-il.

Tom Wlaschiha participe à de nombreuses conventions sur l'univers de Game of Thrones. Photo: Gerry Huberty

«Nous en sommes tous heureux», poursuit Tom Wlaschiha. «Ce n'est un secret pour personne, qu'en tant qu'acteur, vous vivez principalement du degré de popularité du show dans lequel vous jouez. Surtout en ce qui concerne les projets à suivre. Je suis bien sûr très heureux de recevoir autant de bonnes offres maintenant».

En effet, l'acteur allemand est désormais à l'affiche de la série Netflix «Crossing Lines», aux côtés de Marc Lavoine, où il campe un commissaire de police poursuivant des criminels dans toute l'Europe.

De tous ses rôles, celui de l'homme sans visage de «Game of Thrones» a probablement été celui qui lui a fait la plus grande impression.

«Le rôle est fort, notamment en raison de sa façon étrange de parler», explique Tom Wlaschiha. En effet, Jaqen parle toujours de lui et de ses interlocuteurs à la troisième personne.

La politesse est son plus haut commandement, mais derrière elle se cache un assassin glacial. «Déjà pendant le casting, j'ai remarqué que je devais parler très lentement pour rendre ces phrases étranges compréhensibles. Les mouvements du personnage sont essentiels», explique l'homme de 46 ans.

J'ai joué le personnage comme si j'en savais plus que le public

Dans la série, le rôle d'Arya Stark est joué par la jeune actrice britannique, Maisie Williams. La jeune femme de 20 ans a grandi avec «Game of Thrones», la première production à laquelle elle a participé.

Si, sur le tournage, Tom et elle se voyaient fréquemment, désormais, leurs contacts sont plus distants. Mais une amitié le lie à Iwan Rheon, qui joue le très détesté Ramsay Bolton.

«Nous avions déjà travaillé ensemble dans un film alternatif avant cette série. Nous nous revoyons de temps en temps. Et c'est toujours sympa», conclut-il avec le sourire.

