Astérix prend d'assaut le château de Malbrouck

Patrick JACQUEMOT Jusque fin novembre, le plus célèbre des Gaulois a pris ses quartiers juste à deux pas de la frontière. L'occasion de découvrir combien, d'album en album, l'infatigable voyageur a acquis une dimension européenne.

Nous sommes en 2021 après Jésus-Christ, et voilà bien longtemps que toute la Gaule n'est plus occupée par les Romains... Le mérite, c'est connu, en revient à un village peuplé d'irréductibles Gaulois. Ainsi, depuis six décennies, Obélix et ses camarades sont entrés dans l'histoire de France. Mais l'exposition qui se tient au château de Malbrouck actuellement va plus loin encore, démontrant qu'on pourrait tresser une couronne à la gloire d'«Astérix l'Européen».

Car c'est vrai qu'il en a vu du pays le petit moustachu qui a donné tant de fil à retordre à Jules César. Avec Idéfix à ses trousses, Astérix a sillonné la Gaule, de Lutèce (Paris) à Lugdunum (Lyon). Mais ses concepteurs, René Goscinny et Albert Uderzo, lui ont aussi fait traîner ses sandales en Suisse ou chez les Grecs, du côté des tribus nordiques comme dans le sud de l'Espagne. Quand ce n'était pas en Egypte ou en Amérique. Ainsi, chaque album n'a pas été seulement prétexte à décocher des baffes aux fantassins du camp de Babaorum, la BD a aussi permis à nombre de (petits) lecteurs de suivre un cours de géographie en catimini.

Au fil de sept salles, tout en découvrant le château de Manderen, le visiteur part donc en voyage. Direction la nostalgie de l'enfance, d'abord. Mais la balade compte autant d'étapes que de lieux qu'Astérix a pu découvrir. Du Colisée à Rome au stade d'Olympie en passant par les petits villages de Corse, la bande dessinée a quelques kilomètres au compteur.

Ludique autant qu'instructive, l'exposition est richement documentée, illustrée d'images tirées des meilleures scènes. On y croise également quelques planches originelles de l'album La Serpe d'or. Neuf extraits pour l'instant qui seront remplacés par une dizaine d'autres au courant de l'été. Des reliques que les amateurs de neuvième art scruteront d'un œil attentif et que les collectionneurs estiment à près de 100.000 euros la page. Et non, le guide ne pourra pas convertir la valeur en sesterces...

Quand le 9ème art croise Delacroix, cela donne ce pastiche visible comme d'autres oeuvres "signées" de Vinci, Rigaud, Arcimboldo avec toujours Astérix et sa clique servant de modèles.

La Pax Romana, la symbolique entourant Vercingétorix, l'organisation des huttes autour de la maison du chef Abraracourcix : chaque pas apporte une connaissance nouvelle sur les «Gau-Gau, les Gaulois». Et à Manderen, «Astérix l'Européen» a bien toute sa place, juste au cœur de cette Moselle à l'esprit transfrontalier depuis des siècles. Ici c'est la France, mais à deux pas voici Schengen (et le fameux accord de libre circulation), et un peu plus loin voilà Trèves, capitale de la Sarre qui, jadis, se situait sur le tracé d'une des principales voies romaines. Mais au fait pourquoi le petit Gaulois n'a-t-il jamais traîné son glaive au Luxembourg ou en Allemagne? Il ne tient qu'à ses nouveaux scénariste et dessinateur (Jean-Yves Ferry et Conrad) de corriger ce manque.

La BD vient buller ce weekend Ces 12 et 13 juin, le château de Malbrouck accueillera son quatrième festival de la BD. Avec pas moins de 23 auteurs, scénaristes et dessinateurs invités. Parmi eux : Lele Vianello parrain du festival (Hispaniola ; Corto Maltese), Lison Ferné (La Déesse Requin), François Abel (La Moselle déracinée), Brigitte Carrere (Les Confidences de Julie), Philippe Tarral (Les Compagnons de la Libération), Jeanne Puchol (Interférences), etc.

En plus, des cosplayers fantastiques représentant des personnages de Marvel et Star Wars ou encore des steam-punk déambuleront aux abords du château.

Exposition «Astérix l'Européen», organisée par le département de la Moselle, à voir jusqu'au 28 novembre 2021. Entrée gratuite.





