Le film «Corsage» de Marie Kreutzer, une coproduction Samsa Film mettant en vedette Vicky Krieps, fait partie des 14 longs-métrages en lice dans la sélection officielle «Un certain regard» de la 75e édition du Festival de Cannes.

Culture 1 2 min.

Une coproduction luxembourgeoise

«Corsage» en sélection officielle au Festival de Cannes 2022

Le film «Corsage» de Marie Kreutzer, une coproduction Samsa Film mettant en vedette Vicky Krieps, fait partie des 14 longs-métrages en lice dans la sélection officielle «Un certain regard» de la 75e édition du Festival de Cannes.

Il y aura un petit bout du Luxembourg le mois prochain sur la Croisette. «Corsage», une adaptation libre et moderne d'une période de la vie de la célèbre impératrice austro-hongroise Elisabeth, largement plus connue sous le nom de «Sissi», est sélectionné dans la catégorie «Un certain regard» de la 75e édition du Festival de Cannes. Incarnée par l'actrice luxembourgeoise reconnue à l'international Vicky Krieps, l'impératrice a 40 ans au moment de l'intrigue qui se déroule en 1877 et est officiellement considérée comme une vieille femme.

César 2022: les principales récompenses Retrouvez les principales récompenses décernées lors de la 47e cérémonie des César, qui s'est déroulée vendredi à l'Olympia sous la présidence de Danièle Thompson, avec Antoine de Caunes en maître de cérémonie.

Jadis idolâtrée pour sa beauté et réputée pour inspirer les tendances de la mode, elle se battra pour maintenir son image publique en laçant son corset de plus en plus serré... Le spectateur la verra se débattre à Vienne contre le rôle de représentation qu'on souhaite lui imposer et voyager en Angleterre et en Hongrie, rendant visite à ses anciens amants et alliés politiques, en quête de l'excitation de sa jeunesse. Face à un avenir qui s'annonce morose, Elisabeth élabore un plan pour protéger son héritage.



Le tournage du film a eu lieu de mars à juillet 2021 au Luxembourg et en Autriche. On retrouve également dans la distribution artistique une autre comédienne luxembourgeoise: Jeanne Werner.

Retour à Cannes pour le Film Fund Luxembourg

Le Film Fund Luxembourg sera par ailleurs de retour à Cannes en mai 2022 à sa période habituelle, à savoir du 17 au 25 mai, avec son pavillon situé au village international à l’occasion du marché international du film.

Un retour à la normale après une année blanche en 2020 et une 74e édition repoussée en juillet 2021 pour raisons sanitaires, mais surtout l'occasion d'accueillir une vingtaine de sociétés et entités sous son ombrelle.

Il y sera attendu des sociétés de production et des sociétés spécialisées dans la postproduction, le son et les nouvelles technologies, ainsi que le programme de formation EAVE, le Luxembourg City Film Festival et le programme de soutien Europe Créative – Media.

La traditionnelle journée luxembourgeoise aura lieu le jeudi 19 mai 2022 en présence des professionnels de l'audiovisuel et de la presse.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.