«Corsage» convainc également au BFI London Film Festival

Le drame historique avec Vicky Krieps a convaincu dimanche au BFI London Film Festival et a remporté le prix le plus important.

(dme) - Les signes avant-coureurs de la course aux Oscars étrangers restent bons : lors du BFI London Film Festival également, la coproduction européenne «Corsage» a su convaincre et a raflé dimanche le prix le plus important, celui du «Meilleur film».

Vicky Krieps parle de «Corsage» et de contraintes sociales L'actrice luxembourgeoise évoque son rôle de Sissi et des défis plus généraux qu'elle a rencontrés lors de sa carrière.

Le drame historique avec l'actrice principale luxembourgeoise Vicky Krieps s'est imposé à Londres face à une forte concurrence. «Le jury a été subjugué par la représentation sublime de Vicky Krieps, une femme prisonnière de sa propre iconographie», a déclaré le jury du BFI.

Le film sur l'impératrice autrichienne vieillissante Sissi avait été présenté en avant-première au Festival de Cannes en mai dernier. Vicky Krieps avait reçu le prix de la meilleure performance d'acteur lors du festival du film français. A Londres, la Luxembourgeoise n'était pas présente, mais elle a remercié via Instagram pour la distinction de «Corsage».

Le 10 décembre, «Corsage» pourrait à nouveau marquer des points lors de la cérémonie des European Film Awards à Reykjavik, avant que la sélection pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère ne soit annoncée le 21 décembre. L'Autriche avait nominé le drame historique dans cette liste.





