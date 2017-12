Comme chaque année, le site Torrentfreak a publié la liste des séries les plus téléchargées illégalement.

Sans surprise et pour la sixième fois consécutive, l'épopée fantastique de HBO adaptée des livres de George R.R Martin arrive à la première place du classement.

Pas de changement non plus sur la deuxième marche du top 10, toujours occupée par "The Walking Dead".

"The Flash" gagne une place et complète le trio de tête du classement établi à partir des téléchargements effectués par BitTorrent.

"The Big Bang Theory" passe du sixième au quatrième rang tandis que les série "Rick and Morty", "Prison Break" et "Sherlock" font elles leur entrée.

Le top 10 des séries les plus piratées en 2017: