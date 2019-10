La ville ne deviendra pas le Hollywood luxembourgeois. Pourtant, l'ancienne zone industrielle de Neischmelz avait de quoi séduire l'industrie du 7e Art avec ses friches pouvant accueillir des décors géants.

Clap de fin pour des studios de cinéma à Dudelange

Anne Julie HEINTZ

Le projet d'implantation de studios cinématographiques sur la friche industrielle Neischmelz à Dudelange a capoté. Avec un coût de 22 millions d'euros, le projet a été jugé «trop cher» a rappelé le bourgmestre de Dudelange, Dan Biancalana (LSAP) lors du dernier conseil communal.



«Je suis amèrement déçu par cette décision du gouvernement. Le fait que la Cité du film ne trouve pas sa place à Dudelange est pour moi une source de colère. Nous avons été très heureux de lire en décembre 2018 dans l'accord de coalition que le projet d'importance nationale serait soutenu pour notre commune. Huit mois plus tard, c'est le refus», commente l'élu.



Projet de construction



L'implantation d'une industrie cinématographique sur l'ancien site industriel aurait pu contribuer à la nouvelle identité du futur éco-quartier dudelangeois, Neischmelz. Un plus s'ajoutant aux zones de loisirs et aux habitations prévues.



De plus, les investisseurs auraient pu travailler encore plus étroitement avec le Centre national de l'audiovisuel (CNA) situé à proximité immédiate. Un centre national pour les projets audiovisuels aurait même pu être créé, selon les souhaits exprimés à la naissance du projet.



Il s'agissait aussi, via cette initiative, de compenser les pertes d'emplois subies en 2005, avec la fermeture du laminoir à froid de Dudelange.



Les coûts ont triplé



En 2007 et en 2008, lorsque l'Union luxembourgeoise de la production audiovisuelle (ULPA) s'est penché sur le projet dudelangeois, le coût prévisionnel s'élevait à 7,2 millions d'euros. Dix ans plus tard, le montant a triplé et devient insupportable par les finances publiques.



Sur les friches de Neischmelz, les studios devaient s'étendre sur 19.000 m2. Le hall de l'aciérie, une partie du hall Fondouq, le laminoir et la Maison rouge auraient ainsi trouvé une seconde vie. Si l'ULPA semble toujours intéressée à l'idée de s'installer à Dudelange, Dan Biancalana ne veut pas s'en contenter. Et le bourgmestre de plaider pour qu'une entreprise équivalente de portée nationale soit réalisée sur le site.