Cinq films d'Halloween qui donnent la chair de poule

Cœurs fragiles s'abstenir. Voici une sélection de films qui vous fileront une bonne dose d'horreur et de plaisir.

Au cinéma, les fans d'horreur sont actuellement comblés par des films comme «Smile» et «Halloween Ends». Mais dans le genre, les plateformes de streaming proposent également des classiques et des productions plus récentes...

1 «Bonne fête encore! 2» (Amazon Prime Video) Copier le lien Foto: Universal Pictures

Tout le monde connaît le film «Un jour sans fin». «Bonne fête encore!2» (2017) raconte les mésaventures de Tree, une étudiante garce. Après s'être réveillée avec une gueule de bois dans le lit d'un inconnu après une nuit de beuverie, une journée d'université imprégnée de clichés suit son cours, qui se termine finalement dans le sang par un tueur masqué. En apparence du moins, car Tree se réveille à nouveau avec la gueule de bois dans la chambre d'un étudiant inconnu et doit à nouveau affronter son tueur.

Les réalisateurs ont peaufiné les détails. Si «Happy Death Day» ne réinvente ni la roue du slasher ni celle de la boucle temporelle, il ajoute quelques nouvelles impulsions aux genres sans se prendre trop au sérieux. Mais il aurait tout de même fallu un peu plus d'hémoglobine et une fin moins prévisible. Dustin Mertes

2 «Old People» (Netflix) Copier le lien Photo: Netflix

Dans la réverbération de la musique de mariage qui, dans la douce nuit d'été, parvient jusqu'aux fenêtres de la maison de retraite délabrée «Saalheim», s'exprime une insouciance qui sera fatale à la jeunesse du film d'horreur «Old People» (2022). En effet, la haine d'une génération oubliée sommeille dans la maison de retraite d'une localité isolée de la côte est-allemande, où Ella assiste avec ses enfants au mariage de sa sœur. Dans la critique sociale devenue réalité du réalisateur Andy Fetscher, la solitude est en effet, de manière exagérée, le «salaire des vieux» - et le résultat d'un système social qui s'effondre sur lui-même.

Des maisons de retraite sous-occupées se transforment en musée poussiéreux de poupées de cire, dans lesquelles les seniors dépérissent en accessoires apathiques et en état de mort cérébrale. La chute de la jeunesse, qui a méprisé ses aînés, conduit à une révolte sanglante des seniors. Les changements démographiques rapides dégénèrent ainsi en un conflit mondial de générations. Dans «Old People», les frontières entre la critique sociale et l'horreur s'estompent pour laisser place à une tragédie effrayante qui montre aux spectateurs les problèmes réels du système de soins allemand avec une horreur zombie sanglante. Florian Javel

3 Sans un bruit (Amazon Prime Video) Copier le lien Foto: Paramount Pictures Noah Jupe versucht in „A Quiet Place“ keinen Mucks von sich zu geben.

Rares sont les films d'horreur de ces dernières années qui m'ont autant bouleversé, en tant que mélomane, que «A Quiet Place» (2018). La question fondamentale du film de John Krasinski, à la fois réalisateur, coscénariste et acteur principal, est la suivante : Et si l'humanité n'avait plus le droit d'émettre le moindre son pour échapper à une extermination certaine? C'est précisément parce que le son - ou plutôt son absence - joue un rôle aussi central que l'expérience cinématographique m'a paru si impressionnante.

Le film, qui se concentre sur une famille qui se cache dans une ferme et tente de survivre, renverse les prémisses de base habituelles. De nombreuses petites nuances, comme un jeu de Monopoly en sourdine, rendent la rigueur un peu meilleure. La bande est marquée par un scénario dont on sent l'envie de participer à cette expérience fantastique. Cela est en outre renforcé grâce à l'équipe d'acteurs, dont la femme de Krasinski, Emily Blunt. Et chaque craquement dans un silence profond provoque soudain le pressentiment d'un moment horrible. Magnifique !Daniel Conrad

4 L'étrange Noël de Monsieur Jack (Disney+) Copier le lien Foto: Getty Images

L'étrange Noël de Monsieur Jack (1993) de Tim Burton a été accueilli avec enthousiasme par les enfants et les adultes lorsque le film est sorti au cinéma il y a près de 30 ans. Mais aujourd'hui encore, le public reste divisé sur une question précise : s'agit-il d'un film de Noël ou d'Halloween ? Nous ne parviendrons probablement jamais à nous mettre d'accord! Alors, secouons tout simplement la poussière sur nos os et allumons une lanterne de table pour nous plonger confortablement dans cette ville effrayante d'Halloween en sirotant une tasse de thé de sorcière; là où Jack Skellington raccroche son chapeau de roi Pumpkin pour devenir le Père Noël et semer le trouble dans la fête de Noël.

Cet exercice d'équilibriste cinématographique entre Halloween et Noël est également illustré par la musique du film de Danny Elfman. Les chansons «This is Halloween» et «Kidnap the Sandy Claws» mettent l'accent sur le côté effrayant du film, tandis que «What's This?» et «Christmas Eve Montage» misent sur des sonorités typiques de Noël, comme les cors et les cloches. Un bon film d'Halloween ou un bon film de Noël ? L'étrange Noël de Monsieur Jack est sans aucun doute le meilleur film hybride Halloween-Christmas que l'on puisse souhaiter. Marc Thill



5 «Fear Street» (Netflix) Copier le lien Photo: Netflix „Fear Street“ entpuppt sich als Hommage an das Horrorgenre.

Envie d'un marathon de l'horreur ? Dans ce cas, l'adaptation cinématographique de la terrifiante série de livres pour jeunes «Fear Street» de l'écrivain américain R.L. Stine pourrait bien être la bonne. La trilogie du même nom (2021), réalisée par Leigh Janiak, ne convainc pas seulement par son charme rétro («Stranger Things» vous salue) et par une foule d'éléments de slasher et de jump-scares, mais se révèle être une sorte d'hommage au genre de l'horreur. Des références à «Scream», des références à des films connus des années 70 et 80 comme «Vendredi 13», «Halloween» ou «A Nightmare on Elm Street» font battre le cœur des fans d'épouvante.

L'histoire de la petite ville de Shadyside, frappée par des séries de meurtres, est racontée petit à petit dans trois films qui se suivent. L'affaire est sanglante à souhait. Et si l'on y prête attention, on découvre même l'un ou l'autre exemplaire de la série «Fear Street» dans les films. Nora Schloesser

