Pour la sixième fois, Constellations revient animer les rues de Metz pendant les longues nuits d'été. Nous nous sommes rendus à la soirée d'ouverture du festival, en voici un aperçu.

Festival d'arts numériques

Cinq bonnes raisons d'aller flâner à Constellations de Metz

Des lumières qui scintillent à la nuit tombée, des groupes de personnes qui se hâtent, un plan à la main, des œuvres qui ont pris place au gré des parcs et cours d'eau... Constellations est bel et bien de retour à Metz pour son sixième été. Après un faux départ, la faute aux risques d'orages, jeudi 23 juin, c'est finalement le lendemain que l'édition 2022 a été lancée autour des thèmes «Nouvelles utopies», et «Illusions et anamorphoses».

Cette année, le festival international d'arts numériques s'est délesté de l'un de ses trois parcours, le parcours «Street art» pour ne pas le nommer, afin de se concentrer sur les deux autres. Au programme, il ne reste donc qu'un seul parcours diurne, «Arts et jardins», et le traditionnel parcours nocturne «Pierres numériques», comportant chacun dix œuvres artistiques à découvrir au fil de la balade. Commençons sans plus tarder la nôtre, qui comportera cinq arrêts, pour cinq bonnes raisons d'aller profiter de Constellations dans les rues de Metz cet été.

1. Pour découvrir la ville sous une autre nuit

Si le parcours «Arts et jardins» se découvre tous les jours jusqu'au 3 septembre, «Pierres numériques», lui, ne se dévoile qu'à la tombée de la nuit. Et pas n'importe quelle nuit, puisqu'il n'est accessible que les jeudis, vendredis et samedis soir. Il faudra ainsi bien planifier son créneau afin de pouvoir en profiter pleinement.

Cela dit, «Pierres numériques» est l'occasion de voir Metz autrement. Si les emplacements de certaines œuvres sont similaires à ceux de l'an passé (temple neuf, hôtel de région, ou encore église des Trinitaires), d'autres dénotent, comme le musée de la Cour d'Or accueillant l'énigmatique Limes, de Nico Neefs. Cette installation vidéo immersive met en scène des corps qui lévitent, que le spectateur est invité à contempler.

Mais avant d'y arriver, si tant est que l'on réalise le parcours dans l'ordre, on aura déjà pu profiter du jardin installé place de la Comédie, et des quelques centaines de mètres de balade qui la relie à la colline Sainte-Croix, en passant par le pont Saint-Georges. Un endroit de premier choix pour observer l'œuvre Lotus de Nicolas Paolozzi sous un autre angle, après l'avoir contemplée depuis le jardin Fabert.

3 L'installation Lotus invite son spectateur à se balader autour de ces grandes fleurs lumineuses. Photo: Laura Bannier

2. Pour la variété des œuvres et des artistes proposés

Constellations c'est donc 20 œuvres artistiques, on l'a dit, dont onze créations originales, confectionnées tout spécialement pour le festival. Offrant une véritable diversité, ces 20 installations sont l'œuvre de vingt-six artistes originaires d'horizons variés allant du Japon à l'Espagne en passant par la Norvège. De quoi nous faire voyager.

À l'intérieur du dôme installé sur la place de la Comédie, des coussins jonchent le sol et permettent aux spectateurs de s'y allonger pour vivre pleinement cette expérience immersive. Photo: Laura Bannier

En parlant de la Norvège, l'installation «9», d'Anastasia Isachsen, unique représentante du pays nordique lors de cette édition 2022, vaut le détour. Ne vous formalisez pas des petites minutes d'attentes nécessaires avant de rentrer dans le dôme installé place de la Comédie. Inspirée par la Divine Comédie de Dante, l'artiste nous fait voyager au travers de neuf niveaux circulaires d'utopie, et neuf niveaux circulaires de dystopie. Ils invitent le spectateur, confortablement allongé sur des coussins, à réfléchir sur l'influence des choix sur l'avenir.

3. Pour prendre le temps de contempler

Si le parcours diurne, «Arts et Jardins», s'étire sur quatre kilomètres, «Pierres numériques», n'offre «que» 1,9 kilomètre de balade. Autant le dire tout de suite, ce n'est certainement pas une raison pour le faire au pas de course. Cette courte distance invite, à l'inverse, à prendre le temps pour apprécier chaque œuvre, en s'immergeant véritablement dans l'ambiance unique qu'elles proposent au cœur du centre historique messin.

À ce propos, on appréciera particulièrement de s'attarder au cœur de l'hôtel de région pour y admirer «Ibant obscuri», la quatrième œuvre du parcours nocturne. Acquise et coproduite par la région Grand Est, l'installation des artistes français Paolo Morvan, scénographe, et Romain Muller, musicien, s'inscrit parfaitement dans la cour du cloître qu'elle sublime. Les spectateurs sont invités à déambuler, et apprécier les jeux de sons et de lumières jouant sur la perception de l'espace et des corps qui le traversent.

«Ibant obscuri» a été conçue pour inviter le spectateur à déambuler à travers elle. Photo: Laura Bannier

Mais la contemplation est tout autant au programme au fil d'«Arts et Jardins». Le parcours de jour, qui débute à la porte des Allemands et prend fin au jardin botanique situé à Montigny-lès-Metz, invitant à la promenade au long des cours d'eau de la ville. Mention spéciale pour «L'Envol», installation située au niveau du plan d'eau, près de la maison de l'éclusier. L'œuvre du Français Benjamin Nesme, de son nom d'artiste Luminariste, représente un oiseau aux couleurs d'un martin-pêcheur, formé de grandes plaques de métal. L'animal s'anime en différentes poses en fonction du point de vue du spectateur.

4. Parce que c'est gratuit

Comme ses cinq précédentes éditions, Constellations 2022 se savoure entièrement gratuitement. Les parcours, nocturnes comme diurnes, sont accessibles à tous, de manière libre. Mais le rendez-vous culturel, financé à hauteur de 50.000 euros par le département de la Moselle, ne manque pas d'abreuver le territoire de retombées économiques et touristiques.

Ainsi, en 2019, ce sont 1,4 million de visiteurs qui ont déambulé le long des trois parcours du festival, générant ainsi près de 6,4 millions d'euros de retombées économiques, souligne le site de Constellations. Lors des éditions suivantes, marquées par la crise sanitaire, 600.000 spectateurs ont fait le déplacement.

Le second mapping, intitulé "Climate" est plus haut en couleur que la première partie de l'œuvre. Photo: Laura Bannier

5. Pour le double mapping vidéo sur la cathédrale

Clou du spectacle proposé par le parcours nocturne, le mapping vidéo projeté sur la cathédrale Saint-Etienne est devenu, au fil des éditions, l'emblème du festival Constellations. Et cette année, les spectateurs ont droit à une dose de rab. En effet, ce n'est pas une mais bien deux œuvres artistiques internationales qui prennent vie sur la façade de l'édifice.

Baptisé «Nouvelles utopies», ce mapping vidéo commence par un premier acte, intitulé «Nature», réalisé par le duo d'artistes japonais Flightgraph. En jouant avec de multiples formes géographiques, cette œuvre est «pensée pour être en harmonie avec la cathédrale», bijou architectural du patrimoine messin. En synchronie musicale, le spectacle happe celui ou celle qui le contemple, avant de laisser place à une seconde partie plus haute en couleur.

Du collectif espagnol Onionlab, le second acte, «Climate», met d'abord en scène une utopie: celle d'une vie dans un monde sans changement climatique. Durant cette oeuvre de sept minutes se jouent deux scénarios. Le premier, aux couleurs vives, nous offre donc un futur où la nature est prédominante et luxuriante. Le second est l'exact opposé, une dystopie où la pollution et les incendies prédominent. De quoi sensibiliser les spectateurs.

«Climate», le second acte du mapping vidéo, oscille entre dystopie et utopie. Photo: Laura Bannier

Et si l'année dernière, les spectateurs avaient dû se plier aux règles des contraintes sanitaires, entre les jauges, le port du masque et les heures fixes de projection, cette année laisse davantage place à la spontanéité. En effet, les deux mappings vidéo sont projetés en continu sur la cathédrale de Metz, de 22h30 à 00h15 jusqu'au 23 juillet, de 22h à 00h15 entre le 28 juillet et le 13 août, et enfin, de 21h30 à 00h30 du 18 août au 3 septembre.

Infos pratiques L'édition 2022 de Constellations de Metz, a pris ses quartiers le 24 juin dernier, et prendra fin le 3 septembre, offrant ainsi 69 jours de programmation artistique. Les installations du parcours nocturne, «Pierres numériques», sont visibles tous les jeudis, vendredis et samedis soir, de 22h à 00h15 jusqu'au 23 juillet, de 21h30 à 00h15 entre le 28 juillet et le 13 août, et enfin, de 21h à 00h15 du 18 août au 3 septembre.

Les œuvres qui composent le parcours diurne, «Arts et jardins», sont en accès libre tous les jours, jusqu'au 3 septembre. A noter que l'exposition installée à la porte des Allemands, point de départ du parcours, est pour sa part ouverte du mardi au dimanche de 14h à 19h, et que l’installation sonore dans les serres du jardin botanique, point d'arrivée du parcours, est accessible du lundi au jeudi de 9h à 16h et du vendredi au dimanche de 9h à 18h.

