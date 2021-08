Les organisateurs du festival du film de Toronto ont ajouté de nouvelles productions à la liste des concurrents pour l'édition 2021. «Where is Anne Frank» signé Samsa Film, et l'actrice Vicky Krieps sont en lice.

Toronto mise sur deux films aux couleurs du Grand-Duché

Marie DEDEBAN Les organisateurs du festival du film de Toronto ont ajouté de nouvelles productions à la liste des concurrents pour l'édition 2021. «Where is Anne Frank» signé Samsa Film, et l'actrice Vicky Krieps sont en lice.

Après la Côte d'Azur cet été, le cinéma luxembourgeois fera sa rentrée au Canada, et plus précisément au festival du film de Toronto. Pour cette 46e édition, qui se déroulera du 9 au 18 septembre, le Grand-Duché est porté par deux films, en compétition officielle.

«Etre actrice ne me serait jamais venu à l'esprit» De «Phantom Thread» à «Old» en passant par «Bergman Island», la comédienne luxembourgeoise Vicky Krieps revient sur les défis d'une carrière à Hollywood et son goût pour l'écriture.

Rentré bredouille de Cannes, «The Bergman Island» fait partie de la sélection principale. Le long-métrage de Mia Hansen-Løve raconte l'histoire d'un couple de cinéastes qui se retire sur l'île suédoise de Fårö, où le réalisateur Ingmar Bergman a vécu. Leur but: écrire un scénario inspiré de son esprit créatif. Mais avec le temps, la fiction et la réalité se mélangent.

L'américain Tim Roth partage l'écran avec Vicky Krieps. Depuis ses premiers pas dans «Phantom Thread» en 2018, l'actrice luxembourgeoise enchaîne les productions hollywoodiennes et s'attire la sympathie de ses pairs, en témoigne la standing ovation que lui a réservée l'audience du festival cannois.

Les couleurs du Luxembourg seront aussi portées par le long-métrage d'animation «Where is Anne Frank», produit par les sociétés Samsa Film et Doghouse Films de Differdange, sélectionné dans la catégorie «Special presentation». Après «Valse avec Bachir» en 2008, le cinéaste israélien Ari Folman aborde l'histoire d'Anne Frank du point de vue de son amie imaginaire Kitty. Lui donnant vie, le réalisateur donne à voir sous un nouveau prisme les derniers mois de la famille Frank pendant l'Holocauste, ainsi que l'Europe à la sortie de la guerre.

Pour rappel, lors de la dernière édition du festival en 2019, le documentaire d’Alexander Nanau «Collective», coproduit par Samsa Film avait été retenu dans la section «Docs».

