Le 25e opus de James Bond sortira dans les salles de cinéma aux États-Unis le 8 novembre 2019. La société de production l'a annoncé lundi sur le site officiel de 007.

Le film devrait "traditionnellement sortir plus tôt au Royaume-Uni". Daniel Craig est pressenti pour jouer le rôle du célèbre agent secret pour la cinquième fois.

Les scénaristes Neal Purvis et Robert Wade ont été de nouveau approchés pour ce nouvel opus, après avoir travaillé pour « Casino Royale », « Quantum of Solace », « Skyfall » et plus récemment « Specter ». Dans les quatre films, Daniel Craig interprétait le rôle principal. De plus amples détails doivent être annoncés dans le futur.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.