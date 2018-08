La chanteuse surfe sur la vague "Mamma Mia ! Here We Go Again". Disponible dans les salles obscures depuis fin juillet, la suite de la comédie musicale réalisée par Ol Parker a inspiré Cher qui faisait partie du casting du film. Intitulé "Dancing Queen", l'album sortira le 28 septembre prochain, a annoncé ce jeudi Warner Bros. Records.

Cher va sortir un album de reprises des tubes d'Abba

Après "Closer to the Truth" dans les bacs en 2013, Cher fait son grand retour cinq ans plus tard. La chanteuse et actrice, qui a gagné tout au long de sa carrière des prix prestigieux aux Oscars, Emmy et Grammy Awards, prépare un album de reprises des chansons du groupe Abba. "J'ai toujours aimé Abba. J'ai vu la comédie musicale trois fois à Broadway, indique-t-elle dans un communiqué. Après avoir tourné dans "Mamma Mia ! Here We Go Again", je me suis dit que les chansons qu'Abba avait écrites étaient vraiment intemporelles. J'ai commencé à penser à faire un album de leur musique. Les titres étaient plus compliqués à chanter que je ne l'avais imaginé mais je suis très heureuse du résultat. J'ai hâte que le public écoute le disque. C'est le timing parfait".

L'album a été enregistré et produit à Londres et à Los Angeles avec le collaborateur de longue date de Cher, Mark Taylor, à l'origine du tube mondial de la chanteuse, "Believe". Parmi les morceaux repris par Cher, on retrouvera entre autres : "Dancing Queen", "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) ", "Mamma Mia", "The Winner Takes It All".

