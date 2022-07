Il n'est pas du genre à dire "Amen" à tout. Un brin provocateur, Serge Tonnar revient sur la pandémie sanitaire dans une chanson dévoilée mi-juillet. Une ode à la fraternité qui mêle avec subtilité, révolte et ironie, mais aussi et surtout, beaucoup d'humour.

«Cette chanson est comme une prière»

Si avec le covid-19, certains ont perdu le goût et l'odorat, Serge Tonnar n'a lui, rien perdu de son mordant. Dans son album intitulé «Yo an Amen», («Oui et Amen»), à paraître en octobre prochain, l'auteur-compositeur luxembourgeois propose de nouveaux textes engagés. Et malgré les sujets difficiles, le ton se veut lui léger, non sans ironie. Rencontre.

Dans votre dernière chanson «All d'Mënsche ginn nees Bridder» («Tous les hommes redeviennent frères»), vous revenez sur la pandémie de covid-19. Est-ce un sujet important à vos yeux ?

«Oui, ça me semblait important d'en parler, en particulier sur la manière dont a réagi la population. Elle s'est scindée en deux : ceux qui disaient 'amen' à tout et ceux qui s'opposaient à tout. Entre ces deux extrêmes, la communication a été un peu coupée.

Votre chanson se découpe en trois parties : des excuses, du pardon et de l'amour. Quel message souhaitiez-vous faire passer ?

«Ça n'est pas autobiographique. Cette chanson est comme une prière. Elle vise en quelque sorte à réconcilier la société fracturée.

Vous parlez de prière. Justement, votre album - qui sortira le 22 octobre - s'intitule «Yo un Amen» («Oui et Amen»)...

«C'est un peu ironique ! Je ne suis pas connu pour dire 'oui et amen', bien au contraire !



L'humour et l'ironie sont en effet très présents dans vos textes. Pourquoi utilisez-vous ce ton ?

«C'est un peu ma marque de fabrique. Malheureusement, tout le monde ne comprend pas l'ironie.

Vous parodiez notamment les prises de parole des ministres Paulette Lenert (LSAP) et Xavier Bettel (DP). Pourquoi avoir mis en avant ces interventions ?



«Tout le monde connaît ces scènes ! Je suis étonné que personne ne les ait parodiées plus tôt. J'y ai pensé dès 2021, puis le projet a été développé. Ça n'est plus un simple sketch, on y a ajouté des scènes de la vie quotidienne, des scènes de fraternité aussi.

Dans votre clip, on aperçoit également la presse. Journaliste de formation, qu'avez-vous pensé du travail des médias durant la pandémie ?

«Certains médias - pas tous - ont trop suivi la ligne directrice donnée par le gouvernement. C'est pourtant le travail de journaliste de prendre du recul. Certaines voix, comme celle des antivax, ont aussi été peu entendues et vite stigmatisées par exemple.



Serge Tonnar en concert L'auteur-compositeur sera cet été sur scène à l'église de Rindschleiden :



12/08/2022, 19h30-21h

13/08/2022, 19h30-21h

19/08/2022, 19h30-21h

20/08/2022, 19h30-21h



Retrouvez l'agenda complet sur le site de l'artiste.



Et en tant qu'artiste, comment avez-vous vécu la crise ?

«La crise n'est pas terminée... On ne sait pas ce qu'il nous attend à l'automne ou cet hiver. Pour moi, ces deux dernières années ont été compliquées malgré les initiatives lancées pendant le confinement. On ne pouvait rien planifier, c'était une catastrophe.

Et cette année ?

«Cette année, une douzaine de concerts est prévue. Avant la pandémie, je montais sur scène près de 80 fois par an...

Quelle sera la teneur du reste de votre album ?

«Il y aura des textes en référence à la pandémie, mais pas seulement. Certaines chansons parlent d'autres sujets comme l'écologie. D'autres seront aussi plus sentimentales.»

Le luxembourgeois, du chinois ? Vous n'avez rien compris aux paroles ? Voici ce que cela donne, en français. Tous les hommes redeviennent frères 1. Je suis désolé, mon covidiot

Je suis désolé, mon malfaiteur

Avec ou sans QR code

Je suis désolé, mon malfaiteur Je suis désolé, mon petit nazi

Je suis désolé, mon malfaiteur

Mouton stupide et paparazzi passe-temps

Je suis désolé, mon malfaiteur Je suis désolé, racaille corrompue

Je suis désolé, mon malfaiteur

Salaud malvaillant

Je suis désolé, mon malfaiteur 2. Je vous pardonne, les négationnistes

Je te pardonne, mon malfaiteur

Mon bouc émissaire et aussi mon bourreau

Je vous pardonne, vous les bourreaux Je te pardonne et ton mauvais karma

Je te pardonne, mon malfaiteur

Bill Gates, les flics et Big Pharma

Je vous pardonne, vous les bourreaux Je vous pardonne, putain de gouvernement

Je te pardonne, mon malfaiteur

Et vous qui croyez à n'importe quel complot

Je vous pardonne, vous les bourreaux Refrain Et chaque enculé est libéré

Et la soupe ne se mange plus très chaude

Chaque vache stupide est à nouveau estimée

Et toute la culpabilité qui a été oubliée

Et tous les gens redeviennent frères

Dans la cour d'école et au verre de vin

On chante encore les mêmes chansons

Tout ce qui est à moi est aussi à toi 3. Je t'aime mon covidiot

Je t'aime, mon malfaiteur

Avec ou sans QR code

Je vous aime, vous les bourreaux Je t'aime, mon petit nazi

Je t'aime, mon malfaiteur

Mouton stupide et paparazzi passe-temps

Je vous aime, vous les bourreaux

Je t'aime meute corrompue

Je t'aime, mon malfaiteur

Mon bouc émissaire et mon bourreau

Je vous aime, vous les bourreaux

