Non, il n'y a pas que le Mont Rushmore pour admirer les faces des anciens présidents des Etats-Unis. En Virginie, un citoyen a entrepris de sauver de la destruction des bustes géants des hommes d'État ayant dirigé le pays.

Culture 6

Ces présidents US qui restent de marbre

Non, il n'y a pas que le Mont Rushmore pour admirer les faces des anciens présidents des Etats-Unis. En Virginie, un citoyen a entrepris de sauver de la destruction des bustes géants des hommes d'État ayant dirigé le pays.

Howard Hankins a eu une drôle d'idée: rassembler sur un terrain des bustes des anciens présidents américains. Dans sa bonne ville de Williamsburg, Virginie, l'homme en a fait un site touristique où l'on peut déambuler au milieu de ces grands hommes, dont hélas les sculptures subissent les affres du temps.

Ce parc renferme bien plus de présidents que le célèbre Mont Rushmore, dans le Dakota. Chacun a en mémoire ces quatre portraits taillés dans la roche même du mémorial national et rendant hommage aux présidents Washington, Roosevelt, Jefferson et Lincoln.

Si Kennedy fait bien partie des visages de pierre à admirer parmi la collection d'Howard Hankins, l'histoire ne dit pas s'il y a encore une place pour le buste du président Donald Trump.

6 Photo: AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: AFP A man adjusts his had while touring the salvaged bust of US President Woodrow Wilson(front) and other busts of former US Presidents at the mulching business where they now reside August 25, 2019, in Williamsburg, Virginia. - Howard Hankins rescued the giant busts of former US Presidents from the closed Presidents Park in Colonial Williamsburg when he was commissioned to destroy them. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) AFP People tour the decaying remains of salvaged busts of former US Presidents August 25, 2019, in Williamsburg, Virginia. - Howard Hankins rescued the giant busts of former US Presidents from the closed Presidents Park in Colonial Williamsburg when he was commissioned to destroy them. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) AFP People tour the decaying remains of salvaged busts of former US Presidents August 25, 2019, in Williamsburg, Virginia. - Howard Hankins rescued the giant busts of former US Presidents from the closed Presidents Park in Colonial Williamsburg when he was commissioned to destroy them. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) AFP TOPSHOT - John Plashal speaks about history while giving people a tour of decaying remains of salvaged busts of former US Presidents Andrew Jackson and Abraham Lincoln on August 25, 2019, in Williamsburg, Virginia. - Howard Hankins rescued the giant busts of former US Presidents from the closed Presidents Park in Colonial Williamsburg when he was commissioned to destroy them. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) AFP A decaying bust of former US President John F. Kennedy is seen August 25, 2019, in Williamsburg, Virginia. - Howard Hankins rescued the giant busts of former US Presidents from the closed Presidents Park in Colonial Williamsburg when he was commissioned to destroy them. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) AFP