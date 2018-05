Ce week-end des 19 et 20 mai promet un programme culturel conséquent. Tandis qu'au Grand-Duché sont organisés les «Luxembourg Museum Days», la zone frontalière participe à la «Nuit européenne des musées». Une occasion rêvée pour faire un marathon des musées.

Ce week-end, les musées sont ouverts de jour... comme de nuit

Ce week-end des 19 et 20 mai promet un programme culturel conséquent. Tandis qu'au Grand-Duché sont organisés les «Luxembourg Museum Days», la zone frontalière participe à la «Nuit européenne des musées». Une occasion rêvée pour faire un marathon des musées.

(LT) – Ce week-end du 19 et 20 mai est l'occasion rêvée pour découvrir gratuitement les sites culturels du Luxembourg et de la zone frontalière.



En effet, au Grand-Duché sont organisés ce week-end les «Luxembourg Museum Days» durant lesquels les musées du pays sont ouverts gratuitement de 10h à 18h le samedi et le dimanche. En parallèle, la France (et donc la zone frontalière) ouvre de nombreux musées en nocturne dans le cadre de la «Nuit européenne des musées». Une occasion de passer la journée et une partie de la nuit à faire un marathon des musées.

La Nuit européenne des musées, qu'est-ce que c'est ? La «Nuit européenne des musées» offre l'ouverture exceptionnelle, simultanée et le plus souvent gratuite de musées européens durant une soirée. Cet évènement a été imaginé pour la première fois à Berlin en 1997, puis repris en 1999 en France où les musées ouvraient gratuitement un dimanche au printemps. Le principe de cette manifestation s'est ouvert dès 2001 à tous les musées des 39 pays signataires de la convention culturelle du Conseil de l'Europe. C'est à partir de 2005 que le concept de jour en France s'est réincarné en Nuit des musées. L'idée s'est étendue dans de nombreuses villes en Europe dans le but d'attirer le jeune public. Chaque année, la Nuit européenne des musées se déroule le samedi le plus proche du 18 mai, date de la Journée internationale des musées, dans plus de 30 pays européens.

Pourquoi le Luxembourg Museum Days et pas la Nuit européenne des musées ? Le Luxembourg est un pays membre de l'UE qui ne participe pas à l'évènement de la Nuit européenne des musées car le pays a sa propre nocturne annuelle en octobre. Chaque année au printemps, le Grand-Duché organise également les «Luxembourg Museum Days». Cette initiative existe depuis 1997 et s'est popularisée au fil du temps. Tous les ans, le Luxembourg organise donc une journée des musées au printemps et une nocturne en octobre. Afin de se caler sur le calendrier européen, les «Luxembourg Museum Days» se déroulent souvent le même week-end que la «Nuit européenne des musées».

49 musées au programme des «Luxembourg Museum Days»

Le samedi 19 et le dimanche 20 mai de 10h à 18h, ce sont 49 musées du Grand-Duché qui ouvrent leur portes gratuitement à l'occasion des «Luxembourg Museum Days». Des visites guidées, des ateliers, des performances, des conférences, des concerts et des animations pour enfants sont organisés dans les différents musées partenaires afin de sensibiliser et d'initier les visiteurs à la pratique culturelle.

Retrouvez la liste des musées et leur programme culturel sur le site de l'évènement.



La Nuit européenne des musées à la frontière



Le samedi 19 mai, de nombreux sites culturels de la région Moselle ouvrent gratuitement leurs portes en nocturne dans le cadre de la Nuit européenne des musées. Une occasion d'oublier Morphée et de visiter les musées de la zone frontalière :

Le Centre Pompidou à Metz ouvrira ses portes de 18h à 23h pour les expositions «Couples modernes. 1900-1950» et «Aventure de la couleur – Œuvres phares du Centre Pompidou».

ouvrira ses portes de 18h à 23h pour les expositions «Couples modernes. 1900-1950» et «Aventure de la couleur – Œuvres phares du Centre Pompidou». Le musée de la Cour d'Or à Metz présentera de 19h à minuit ses collections gallo-romaines, une partie du parcours médiéval et l'exposition temporaire «Le musée en noir et blanc»

présentera de 19h à minuit ses collections gallo-romaines, une partie du parcours médiéval et l'exposition temporaire «Le musée en noir et blanc» La FRAC Lorraine à Metz rendra accessible de 17h à 21h30 son exposition «Vous me rappelez quelqu'un»

rendra accessible de 17h à 21h30 son exposition «Vous me rappelez quelqu'un» La Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles sera ouverte de 18h à 23h avec un accès libre et gratuit à la maison et aux jardins

sera ouverte de 18h à 23h avec un accès libre et gratuit à la maison et aux jardins La Tour aux Puces à Thionville proposera de 18h30 à 23h30 des visites libres et des visites guidées de l'exposition «Prima Finium Propagatio. Thionville, première conquête du règne du roi Louis XIV»

