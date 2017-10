(ChB) - Le Centre national de l'Audiovisuel à Dudelange ouvre ses portes gratuitement au public ces 7 et 8 octobre, pour mettre à l'honneur les métiers du théâtre.

Profitez des journées du patrimoine pour découvrir les coulisses du CNA, les métiers de l’audiovisuel et des archives, cette année autour de la thématique du théâtre.

Visites guidées organisées tout au long du week-end pour découvrir les ateliers de traitement et de restauration des documents, les archives physiques et numériques issues des collection du dépôt légal, dépôt volontaire des dons et acquisitions, la cabine de projection, le studio son, la médiathèque et les expositions en cours.

Au programme

- Archives audiovisuelles

Au CinéStarlight, projection en continu d’extraits de pièces luxembourgeoises et d’émissions sur le théâtre.

Dans le grand hall du CNA, projection de photographies sur le théâtre, images de spectacles, regards derrière les coulisses, etc.

Au Pomhouse, confortablement installé dans des transats, il sera possible d’écouter des pièces radiophoniques par des auteurs luxembourgeois.

- Spectacles déambulatoires

Des spectacles déambulatoires pour jeune public seront proposés tout au long du weekend.

- Ateliers pour enfants

"Pimp up your bag!" le dimanche 8 octobre à 14h30 et 16h30 dès 5 ans. Luisa Bevilacqua propose aux enfants de jouer avec les images d’archives du CNA et de créer des combinaisons rigolotes pour décorer des sacs en édition spéciale à ramener à la maison.

Marionettes le samedi 7 octobre de 14h à 17h dès 4 ans. La styliste Sophie Dewalque propose aux enfants de confectionner leur propre marionnette.

- Visites guidées

Découvrez le CNA dans des visites guidées proposées toutes les 30 minutes samedi et dimanche entre 14h et 18h.

Découvrez l'exposition "The Bitter Years", la dernière qu'Edward Steichen a organisée en 1962 en tant que directeur du département de la photographie au Museum of Modern Art à New York. Au Waassertuerm+Pomhouse. Médiation en salle pendant tout le week-end.

Découvrez l'exposition "La forge d'une société moderne" au Display01. Visites guidées à 15h et 17h le samedi et le dimanche.

- Foire aux livres

Profitez de la foire aux livres du CNA pour acheter des catalogues d’exposition, des DVD et des VHS à prix bradés.



Evénement gratuit pour toute la famille, samedi 7 et dimanche 8 octobre de 14h à 18h au Centre national de l'audiovisuel, 1B rue du Centenaire à Dudelange.