Ce musée dont vous êtes la vedette

Qui a dit que le spectateur devait se contenter de regarder les œuvres? Certainement pas le "Supercandy Pop-Up Museum" de Cologne.

Il fallait bien que cela arrive. A l'ère d'Instagram et des réseaux sociaux, dans les musées, le portable tient plus de place dans les mains des visiteurs que l'admiration dans leur regard. Un clic, et voilà le spectateur passé à un autre tableau, une autre sculpture sous le regard perplexe des gardiens. A Cologne, à l'Ouest de l'Allemagne, le "Supercandy Pop-Up Museum Vol. 2" a franchi une nouvelle étape.

Au fil de ses galeries, il ne propose plus de créations à apprécier de l’œil du mobile, mais 25 décors d'artistes contemporains spécialement faits pour se photographier soi-même et poster son image sur les réseaux.

5 Et vous, dans quel décor allez-vous vous photographier ? Photo: AFP

