Surprise pour les propriétaires d'une chienne blanche ayant mis au monde neuf petits mardi. L'un d'eux détonne quelque peu parmi ses frères et sœurs en raison de la couleur de ses poils. Un phénomène rare qui ne classe cependant pas l'animal dans la catégorie des animaux domestiques.

Culture 3

Ce chiot voit le jour avec un pelage vert

Surprise pour les propriétaires d'une chienne blanche ayant mis au monde neuf petits mardi. L'un d'eux détonne quelque peu parmi ses frères et sœurs en raison de la couleur de ses poils. Un phénomène rare qui ne classe cependant pas l'animal dans la catégorie des animaux domestiques.

(LW) - Quelques heures après sa naissance, un jeune Golden retriever attire tous les regards en Allemagne. Issu d'une portée de neuf chiots, le jeune «Mojito» détonne parmi ses frères et sœurs, tous de couleur blanche. Et pour cause, l'animal affiche un pelage vert, comme le révèle l'agence de presse DPA.

Trouvant son origine dans un excès de biliverdine dans le placenta, cette particularité ne constitue pas un danger pour l'animal et devrait peu à peu s'estomper. D'une part par la pousse attendue du pelage et d'autre part par l'action de nettoyage effectuée par la mère du jeune chiot. De quoi permettre, dans quelques mois, à «Mojito» d'effacer sa différence...

3 Photo: Marcel Kusch/dpa

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Marcel Kusch/dpa Photo: Marcel Kusch/dpa Photo: Marcel Kusch/dpa