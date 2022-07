Depuis son lancement sur Netflix, la saison 2 de la série de Thierry Faber et Christophe Wagner connaît un large succès qui dépasse les frontières du Grand-Duché et même de l'Europe.

Carton plein international pour la saison 2 de Capitani

Simon MARTIN Depuis son lancement sur Netflix, la saison 2 de la série de Thierry Faber et Christophe Wagner connaît un large succès qui dépasse les frontières du Grand-Duché et même de l'Europe.

«Capitani», la série policière luxembourgeoise, n'en finit plus de connaître le succès. Après le succès mondial de la première saison, la plateforme de streaming Netflix comptait intégrer la saison 2 de la série au sein de son catalogue. La nouvelle avait déjà été officialisée à la mi-juin. On apprenait en effet que le 8 juillet, les nouvelles enquêtes de Luc Capitani (Luc Schiltz) et d'Elsa Ley (Sophie Mousel) seraient visionnables sur Netflix.

Depuis quelques jours donc, la saison 2 de «Capitani» est disponible sur le géant du streaming. Et force est de constater que la suite de la série a connu un succès retentissant, se classant dans les top 10 des séries les plus visionnées dans plus d'une vingtaine de pays différents.

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, la saison 2 de «Capitani» semble être particulièrement appréciée en Amérique latine. Selon le site FlixPatrol, ce lundi, la série était la troisième la plus visionnée au cours de ces derniers jours en Argentine, de même qu'en Uruguay. Elle se classe également en 9e position au Brésil, rien que ça.

En Europe aussi, les aventures de Luc Capitani séduisent. Sur la même période, la série se classe en 4e position en Pologne ainsi qu'aux Pays-Bas. La Grèce semble également friande du feuilleton qui se classe 5e dans le classement. «Capitani» est également assidûment suivi en Belgique, en Espagne, en Italie, en Suisse, en Slovaquie, en Autriche, en Hongrie, en Serbie, en Croatie, en Roumanie, en Islande mais aussi en Turquie. Bien évidemment, c'est le Luxembourg qui rafle la palme puisque c'est bel et bien au Grand-Duché que la série est la plus consommée.

La deuxième saison de la série de Thierry Faber et Christophe Wagner a en effet battu tous les records lors de sa diffusion au Luxembourg. Selon un sondage Ilres, commandé et publié par la production, le nombre de spectateurs de la deuxième saison a augmenté de 42% par rapport à la première. Les douze nouveaux épisodes auraient en outre été vus au Luxembourg par 232.000 personnes, ce qui représente 44% des plus de seize ans dans le pays. Toujours selon le sondage, la série était connue de 94% de la population du pays.



La première saison avait également été un succès planétaire sur Netflix. Que ce soit en Argentine, en Uruguay, en Grèce mais aussi en France, en Allemagne ou encore en Belgique, la série a figuré à chaque fois dans le top des séries les plus regardées.



