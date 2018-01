Cheveux noirs de jais coupés court, silhouette longiligne et voix puissante jouant avec les aigus: Dolores O'Riordan, chanteuse rock irlandaise des Cranberries, est brusquement décédée à l'âge de 46 ans lundi à Londres.

La chanteuse, qui écrivait les textes du groupe, «était à Londres pour une courte session d'enregistrement», a précisé son agent Lindsey Holmes Publicity dans un communiqué, sans préciser les causes de la mort. «Les membres de sa famille sont dévastés par cette nouvelle», ajoute-t-il.

Interrogée par l'AFP, la police londonienne a indiqué enquêter sur la «mort soudaine» d'une femme d'une quarantaine d'années retrouvée décédée peu après 09H00 GMT dans un hôtel du centre de Londres, sans confirmer l'identité de la victime.

Mais le prêtre de la paroisse de sa ville natale Friarstown, dans le comté irlandais de Limerick, a indiqué que la chanteuse serait enterrée en Irlande.

James Walton a précisé à l'agence britannique Press Association que sa famille était «dévastée et bouleversée».

«Sa famille attend encore des détails en provenance de Londres sur sa mort», a-t-il ajouté. «Il est prévu qu'elle soit enterrée ici, chez elle. La date dépendra du moment où le corps est remis» à sa famille.

Particulièrement célèbre dans les années 1990, avec des tubes comme Zombie (sur la guerre en Irlande du Nord), Just My Imagination, Linger ou Animal instinct, The Cranberries a vendu plus de 40 millions d'albums à travers le monde. L'album «No Need to argue» s'était classé numéro un en Australie, en France et en Allemagne et numéro 6 aux Etats-unis.

En 2003, lassé des tournées intensives et en panne d'inspiration, le groupe formé à Limerick (Irlande) avait décidé de faire une pause.

«En 2003, mon fils avait cinq ans, ma fille deux ans et je les emmenais sur la route avec nous. J'ai réalisé que ce n'était pas juste pour eux. Et puis, du point de vue créatif, nous étions dans une ornière. Nous avions besoin d'une pause», racontait Dolores O'Riordan à l'AFP en 2012.

Chacun était parti de son côté, la chanteuse aux cheveux de jais coupés court et à la voix hors norme tentant une carrière solo, avec un premier album, «Are you listening?», sorti en France en 2007.

Les Cranberries s'étaient retrouvés en 2009 et avaient sorti trois ans plus tard l'album «Roses».

«Il n'y a pas de questions d'ego, personne n'essaye de prendre le dessus. J'ai travaillé avec beaucoup de musiciens de studio et cette alchimie c'est quelque chose qui ne s'achète pas», avait décrit à l'AFP Dolores O'Riordan, qui avait une nouvelle fois écrit tous les textes de l'album.

"Immense influence"

En 2014, O'Riordan avait fait parler d'elle pour avoir agressé une hôtesse de l'air lors d'un vol de New York vers l'Irlande. Elle avait été diagnostiquée bipolaire peu de temps après.

Condamnée à payer une amende, la chanteuse avait déclaré qu'elle utiliserait la musique, la danse et la scène pour améliorer sa santé mentale.

L'an dernier, les Cranberries avaient sorti un nouvel album, «Something Else» mais avaient dû annuler une série de concerts, évoquant alors les problèmes de dos de la chanteuse.

Peu avant Noël, Dolores O'Riordan publiait un message rassurant sur la page Facebook du groupe: «Bonjour à tous, ici Dolores. Je me sens bien!», écrivait-elle, disant avoir fait son «premier concert depuis des mois ce weekend».

Le président irlandais Michael Higgins lui a rendu hommage en affirmant qu'elle et son groupe «ont eu une immense influence sur la musique rock et pop en Irlande et à l'étranger».

La chanteuse irlandaise avait épousé en 1994 le manager du groupe Duran Duran, Don Burton, avec lequel elle avait eu trois enfants. Le couple s'était séparé en 2014 après vingt ans de vie commune.

«Nous sommes anéantis» a réagi Duran Duran sur Twitter.

Le groupe irlandais Kodaline s'est dit «absolument choqué», tandis que les hommages affluaient.

Dave Davies, du groupe The Kinks, a publié une photo où il apparaît à ses côtés. «Je suis vraiment choqué que #DoloresORiordan soit décédée si soudainement. Je lui ai parlé quelques semaines avant Noël et elle semblait heureuse et en forme - nous avons même parlé d'écrire peut-être quelques chansons ensemble».

