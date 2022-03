L'acteur américain Bruce Willis, qui a incarné pendant des années le héros à la peau dure de la saga «Die Hard», doit mettre fin à sa carrière en raison de problèmes de santé, notamment des troubles du langage, a annoncé mercredi sa famille.

Bruce Willis souffre d'aphasie et met fin à sa carrière

(AFP) - «Notre bien-aimé Bruce a connu certains problèmes de santé et a récemment été diagnostiqué comme souffrant d'aphasie, ce qui impacte ses capacités cognitives. Par conséquent, et après mûre réflexion, Bruce abandonne cette carrière qui a tant compté pour lui», écrit sa famille sur Instagram. Bruce Willis vient de fêter ses 67 ans.

Le message est signé par l'épouse de l'acteur, Emma Heming Willis, ainsi que son ex-femme Demi Moore et ses filles Rumer, Scout, Tallulah, Mabel et Evelyn.

D'après des spécialistes américains, l'aphasie survient souvent après une attaque cérébrale ou un traumatisme crânien et empêche le patient de communiquer normalement. «Cela peut affecter votre capacité à parler, écrire et à comprendre un langage, à la fois sous sa forme orale et écrite», expliquent-ils.

Plus de 5 milliards de dollars de recettes

Il existe différentes formes d'aphasie, plus ou moins sévères, mais qui toutes sont handicapantes. La famille de l'artiste n'a pas donné de détails sur celle dont il souffre.

Son étoile avait pâli dernièrement mais Bruce Willis était l'un des acteurs de film d'action les plus en vogue dans les années 1990 et 2000. Selon le magazine spécialisé Variety, ses films ont généré plus de 5 milliards de dollars de recettes dans le monde entier.

Avec son épouse Emma Heming Willis, en 2017. Photo: AFP

Début 2019, Bruce Willis était resté plusieurs semaines d'affilée au sommet du box-office nord-américain avec «Glass», dernier volet de la trilogie de super-héros réalisée par M. Night Shyamalan où il tenait l'un des rôles principaux.

Crâne rasé et sourire narquois

Bruce Willis s'était d'abord illustré dans les années 1980 avec un rôle récurrent dans la série «Clair de lune» aux côtés de Cybill Shepherd, mais c'est le film d'action «Die Hard» («Piège de Cristal») en 1988 qui en a fait une star internationale dans le rôle de l'invincible John McClane.

Le crâne rasé et le sourire narquois étaient devenus la marque de fabrique de l'acteur, qui avait repris ce rôle pour deux suites dans les années 1990 («58 minutes pour vivre» et «Une journée en enfer»), confirmant sa notoriété et devenant l'une des références du genre.

Très recherché à Hollywood, il enchaîne les grosses productions, qu'il s'agisse de films d'action classiques («Le Dernier Samaritain», «Le Chacal») ou mâtinés de science-fiction comme «L'Armée des douze singes», qui avait séduit la critique, ou «Le Cinquième Elément» de Luc Besson.

Il tournera aussi avec des réalisateurs aussi réputés que Brian De Palma, Robert Zemeckis mais surtout Quentin Tarantino, qui lui fait jouer un boxeur sur le retour dans «Pulp Fiction» en 1994, alors qu'il est au sommet de sa gloire.

Une notoriété qui s'érode

Bruce Willis fera aussi des prestations remarquées, pour leur tonalité plus sombre et dramatique, sous la direction de M. Night Shyamalan avec ses thrillers fantastiques «Sixième Sens» et «Incassable».

Il continue à beaucoup tourner mais ne retrouve plus le même succès et sa notoriété s'érode petit à petit, malgré des incursions vers d'autres genres, telle la comédie («Mon voisin le tueur» en 2000).

Il signe pour deux nouveaux volets de la saga «Die Hard» (en 2007 et 2013) qui ne parviennent à convaincre ni la critique ni le public.

Durant la précédente décennie, Bruce Willis n'avait pas hésité à se moquer de lui-même et des clichés qui lui collaient à la peau, comme dans «Top Cops» ou le deuxième volet d'«Expendables».

Sa carrière avait malgré tout poursuivi son déclin, au point que les organisateurs des Razzies, ces anti-Oscars qui parodient les prix hollywoodiens en épinglant les pires films de l'année, lui avaient dédié une catégorie à lui tout seul.

Ils entendaient ainsi se moquer des nombreux films à petit budget, généralement diffusés uniquement en streaming, où la star de «Die Hard» revêt des rôles aussi brefs que caricaturaux, comme shérif désabusé, ancien policier, général en retraite ou ex-agent de la CIA.