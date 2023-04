Le maire de Metz François Grosdidier regrette ce jeudi dans un communiqué l'annulation du concert de Bilal Hassani dans sa ville après une polémique au sein des mouvances catholiques et traditionalistes locales.

Concert annulé dans une ancienne église

«Bilal Hassani restera toujours le bienvenu à Metz»

(avec AFP) - «On ne doit jamais céder devant le fanatisme et l'obscurantisme.» Le maire de Metz François Grosdidier (LR) dit regretter dans un communiqué, publié ce jeudi, l'annulation dans sa ville du concert de Bilal Hassani prévu mercredi soir.

Bilal Hassani annule son concert à Metz après une polémique La production dit vouloir privilégier la sécurité, face à des «éléments perturbateurs, voire menaçants qui viennent interférer». Ce concert a été annulé suite à la polémique lancée par les catholiques radicaux et l'extrême droite.

Le spectacle devait se produire dans l'ancienne église Saint-Pierre-aux-Nonnains. Ce choix avait été vivement critiqué par des catholiques radicaux et des militants d'extrême-droite.

La question de la sécurité

«L'un des plus vieux édifices religieux de France, maintenant destiné aux concerts acoustiques, doit-il subir cet outrage en pleine Semaine sainte avant Pâques? Revenez au bon sens!», a notamment écrit la conseillère régionale Rassemblement national du Grand Est, Françoise Grolet, sur son compte Facebook, interpellant le maire de Metz.



La production Live Nation avait annulé le concert de l'ex-candidat de la France à l'Eurovision pour des raisons de sécurité face à des «éléments perturbateurs voire menaçants qui viennent interférer».

Dans son communiqué, l'édile messin rappelle qu'il avait au préalable «donné instruction à la police municipale de mobiliser tous ses moyens pour assurer la sécurité de l'artiste et du public. Je ne doute pas que l’Etat en aurait fait de même».

Ces extrémistes n’ont pas leur place dans la République. François Grosdidier, maire de Metz

François Grodidier fait également savoir que Bilal Hassani, comme «tous les artistes quels qu'ils soient, restera toujours le bienvenu à Metz». «Je rappelle que Saint-Pierre-aux Nonnains n'est plus une église depuis 500 ans et qu'elle était à l’origine un établissement thermal romain. Désacralisée, elle est l'une des salles de la Cité Musicale de Metz, avec l'Arsenal, la BAM et les Trinitaires.»

«Ces extrémistes qui entendent censurer la culture et interdire un artiste par homophobie, n'ont pas leur place dans la République. Ils ne peuvent pas non plus se revendiquer d'une religion qu'ils dévoient à la manière des talibans», a dénoncé le maire de Metz.



Invité sur le plateau de «C à vous» sur France 5, l'artiste de 23 ans a réagi mercredi soir aux menaces proférées contre lui et son public: «Il m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des menaces et je me suis toujours montré le plus courageux possible, mais là, ça commençait à être inquiétant surtout pour mon public. Il y avait un appel au rassemblement qui allait avoir lieu autour de la salle et dans la ville, ils avaient essayé de cibler mes fans. C'est la chose qui me terrifie le plus»

Mobilisation de soutien

Malgré l'annulation, quelque 150 personnes se sont rassemblées mercredi soir à Metz en soutien à Bilal Hassani scandant «Pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos !». Parmi eux, des membres du collectif féministe La Grenade ainsi que les sections locales du NPA et de Révolution permanente, qui ont notamment coorganisé ce rassemblement.

Ludovic Mendes, député Renaissance, a également exprimé sur les réseaux sociaux «sa tristesse et consternation» suite à l'annulation du concert de l'artiste. Dans un communiqué publié mercredi, il indique «demander au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin la dissolution des groupes identitaires à l'origine de ces intimidations».

Les associations Stop Homophobie et Mousse ont déposé plainte contre Civitas auprès du parquet de Metz pour discrimination en raison de l'identité de genre, a indiqué leur avocat, Me Etienne Deshoulières.



