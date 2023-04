La production dit vouloir prvilégier la sécurité, face à des «éléments perturbateurs voire menaçants qui viennent interférer». Ce concert a été annulé suite à la polémique lancée par les catholiques radicaux et l'extrême-droite.

Critiqué par des catholiques radicaux

Bilal Hassani annule son concert à Metz après une polémique

La production dit vouloir prvilégier la sécurité, face à des «éléments perturbateurs voire menaçants qui viennent interférer». Ce concert a été annulé suite à la polémique lancée par les catholiques radicaux et l'extrême-droite.

(avec AFP)- La production Live Nation a annulé le concert de Bilal Hassani, ex-candidat de la France à l'Eurovision, prévu ce mercredi soir dans une ancienne église à Metz. Cette annulation intervient suite à une polémique lancée par les catholiques radicaux et l'extrême-droite. La directrice de la Cité Musicale, Florence Alibert évoque auprès de nos confrères de France Bleu Lorraine Nord une situation «extrêmement regrettable», «contraire aux valeurs d'ouverture véhiculées par la Cité Musicale.» La production dit vouloir privilégier la sécurité, face à des «éléments perturbateurs voire menaçants qui viennent interférer» selon le média lorrain.

Les opposants à ce concert se sont notamment pris à l'orientation sexuelle du chanteur, porte-drapeau revendiqué de la communauté LGBT.

«Profantion»

Tout est parti d'un message sur le blog du collectif «Lorraine catholique», le 28 mars, criant à la «profanation» et appelant les «chrétiens fidèles» à une prière collective devant la salle de concert, l'ancienne église Saint-Pierre-aux-Nonnains.

Estimant que les prestations du chanteur «ne sont rien d'autre que pornographiques», le collectif a annoncé l'organisation d'un «chapelet de réparation»: un rassemblement 15 minutes avant le début du concert destiné à prier en vue de réparer les péchés.

Relayé sur les réseaux sociaux par plusieurs médias proches de l'extrême droite et des milieux identitaires, leur appel a été entendu et fait craindre des déplacements de militants qui pourraient dépasser le cadre du département, d'après les renseignements territoriaux.

«L'un des plus vieux édifices religieux de France, maintenant destiné aux concerts acoustiques, doit-il subir cet outrage en pleine semaine sainte avant Pâques ? Revenez au bon sens!», a écrit la conseillère régionale Rassemblement national du Grand-Est, Françoise Grolet, sur son compte Facebook, interpellant le maire de Metz, François Grosdidier (ex-LR).

Une mobilisation de soutiens

«Cette ancienne basilique au sens romain et civil du terme et non chrétien, liée à des édifices d'eau et qui a vu se baigner nus les habitants de l'époque ne fut église que pour un court temps», a répondu M. Grosdidier dans un communiqué. «Elle est désacralisée depuis plus de 500 ans et est devenue aujourd'hui une salle de spectacles fort appréciée des Messins et des artistes en tous genres». «Je suis un édile qui s'opposera toujours à l'obscurantisme et l'extrémisme quels qu'ils soient», a-t-il ajouté.

Face à la mobilisation contre la venue du chanteur, un second rassemblement, en soutien cette fois à l'événement, était prévu à Metz, à 19h, à la colonne Merten, à quelques centaines de mètres de l'église. Déclaré en Préfecture lundi - à la différence du chapelet de réparation - il émane notamment des sections locales de la Confédération nationale du travail et de Révolution permanente, rejoints par le Parti communiste ou des associations féministes messines comme La Grenade.

