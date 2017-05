Le pavillon luxembourgeois de la 57e Biennale d’art contemporain à Venise - organisé en collaboration avec le Casino Luxembourg-Forum d’art contemporain - a été inauguré jeudi en présence de Guy Arendt, secrétaire d'État à la Culture. L'artiste Mike Bourscheid, a lancé à sa manière, l'exposition «Thank you so much for the flower».

L'artiste Mike Bourscheid a été sélectionné pour représenter le Luxembourg à la biennale. L'exposition «Thank you so much for the flowers» combine des costumes à des objets domestiques détournés et l'artiste propose plusieurs performances tout au long de la biennale.

Lors de l'inauguration à Venise (de gauche à droite), Nancy Braun du Casino Luxembourg - Forum d'art contemporai ; Kevin Muhlen, le curateur, Mike Bourscheid, l'artiste et Guy Arendt, secrétaire d'État à la Culture.

Photo: MCULT

Lors de son discours, Guy Arendt a remercié l'artiste Mike Bourscheid, le curateur Kevin Muhlen et toute l'équipe du Casino pour la réalisation du projet: «Avec sa participation 2017, le Luxembourg met à nouveau en avant le caractère innovateur de la scène culturelle luxembourgeoise. Mike Bourscheid sait surprendre et je suis persuadé que le Pavillon luxembourgeois attirera l'attention du public».

La Biennale d'art contemporain de Venise durera jusqu’au 26 novembre 2017 et le pavillon luxembourgeois est ouvert de 10 à 18 heures. Il est fermé le mardi.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.