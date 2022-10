L'artiste serait une «source d'inspiration et d'orientation pour toute une génération d'artistes et de citoyens» selon la ministre de la Culture Sam Tanson.

«Lëtzebuerger Konschtpräis»

Berthe Lutgen remporte le premier prix des arts visuels

«Je porte la conviction, chère Madame Lutgen, que la renommée dont bénéficie la scène artistique luxembourgeoise aujourd'hui porte votre empreinte» Sam Tanson (déi gréng) a salué le parcours de Berthe Lutgen, alors que cette dernière a été désignée comme lauréate du Lëtzebuerger Konschtpräis 2022 par le jury du nouveau prix dans le domaine des arts visuels. La ministre de la Culture a déclaré que son parcours était une «source d'inspiration et d'orientation pour toute une génération d'artistes et de citoyens»



Berthe Lutgen, toujours engagée contre les injustices Pionnière dans la lutte pour le droit des femmes au Luxembourg, Berthe Lutgen continue de s'exprimer à travers ses tableaux. Elle reste vigilante sur les injustices et violences que subissent encore aujourd'hui les femmes.

Berthe Lutgen fait partie des générations d'artistes nés entre 1930 et 1950, dont les meilleurs ont été à l'origine d'une véritable rupture dans la pratique de l'art dans le pays : op art, happening, land art, y étaient alors inconnus. À ces nouvelles orientations s'est associé l'engagement social et politique, dans un contexte où il fallait beaucoup d'esprit d'initiative et de courage.

Comme certains de ses contemporains, Berthe Lutgen a commencé alors une trajectoire tout au long sans la moindre concession. Pour elle, fondatrice dès 1971 du MLF au Luxembourg, l'art a été parallèlement toujours lié à son féminisme, pour dénoncer les injustices et lutter contre les violences faites aux femmes.

Ainsi, le jury a voulu reconnaître chez Berthe Lutgen la façon heureuse de conjuguer l'excellence artistique et le combat citoyen.

Le jury estime enfin que ce premier Konschtpräis, au-delà du choix tout équitable de la lauréate, peut s'avérer salutaire dans la perspective d’un regard nouveau, plus ample, plus différencié, de l'histoire de l'art au Grand-Duché.



La remise du prix aura lieu le 11 novembre 2022 dans le cadre de la Luxembourg Art Week.



