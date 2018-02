Les deux journalistes scientifiques Jean Pütz et Ranga Yogeshwar ainsi que l'auteur Tom Hillenbrand ont été honorés pour leurs mérites en présence du couple grand-ducal héritier. De nombreuses personnalités luxembourgeoises étaient présentes lors de cette soirée donnée en amont de la Berlinale.

Culture 16 2 min.

Berlinale: «Il n'y a jamais eu autant de Luxembourgeois»

Daniel Conrad Trois personnalités ont été honorées avant la réception de la Berlinale à l'ambassade de Luxembourg à Berlin: Jean Pütz, Ranga Yogeshwar et Tom Hillenbrand sont pour le Premier ministre, Xavier Bettel, de véritables «médiateurs». Le Premier ministre a également rencontré la chancelière Merkel et le président du Bundestag, Wolfgang Schäuble.

De Daniel Conrad - (trad. Virginie Orlandi)



Les deux journalistes scientifiques Jean Pütz et Ranga Yogeshwar et l'auteur Tom Hillenbrand, créateur de la figure du cuisinier et détective luxembourgeois, Xavier Kieffer, ont été distingués lors d'une réception donnée en leur honneur et en présence du Premier ministre et du couple grand-ducal héritierà l'ambassade de Luxembourg à Berlin.



Le Premier ministre a notamment souligné dans son discours le rôle de «médiateurs» des deux journalistes et de l'écrivain. Aussi bien à travers leurs émissions de télévision pour le WDR que pour leur engagement pédagogique qui reflètent le mode de vie des Luxembourgeois.

Comme l'a déclaré avant la réception, le patron d'Iris Productions, Nicolas Steil, plusieurs projets sont prévus avec Hillenbrand. Les droits de tournage pour le détective Kieffer «Teufelsfrucht» sont désormais chez Iris. C'est l'acteur vedette allemand, Moritz Bleibtreu, qui doit incarner le rôle du cuisinier luxembourgeois ayant des ambitions policières. En outre, il est également question de faire du roman de Hillenbrand «Drone Land» une série télévisée.

6 Daniel Conrad

Galerie dimages Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images.

Daniel Conrad Daniel Conrad Daniel Conrad Daniel Conrad Daniel Conrad Daniel Conrad

Pour la dixième fois



Selon l'ambassadeur du Luxembourg à Berlin, Jean Graff, la réception à l'ambassade fait désormais partie intégrante de la Berlinale. C'est la dixième fois qu'une telle réception est organisée et ce soir-là, ce sont 500 personnes qui sont invitées à l'Ambassade. Parmi les personnes présentes, outre le Premier ministre et le couple grand-ducal héritier, on peut voir le maire de Berlin, Michael Müller. D'après Guy Daleiden de Luxembourg Film Fund, c'est la première fois qu'autant de Luxembourgeois sont présents à la Berlinale.

10 Alexandra Hoesdorff, Gauthier Destenay et Paul Lesch, directeur du Centre national de l'audiovisuel. Daniel Conrad

Galerie dimages Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Alexandra Hoesdorff, Gauthier Destenay et Paul Lesch, directeur du Centre national de l'audiovisuel. Daniel Conrad Bady Minck et Alexander Dumreicher-Ivanceanu Daniel Conrad Oscar-Preisträger Alexandre Espigares et Donato Rotunno. Daniel Conrad Daniel Conrad Daniel Conrad Jani Thiltges Daniel Conrad Daniel Conrad Guy Daleiden et Michael Müller. Daniel Conrad Max Thommes et Sylvia Camarda. Daniel Conrad Daniel Conrad

Visite de travail dans l'après-midi



L'après-midi, Xavier Bettel a rencontré Angela Merkel en vue du sommet européen qui se tiendra à Bruxelles le 23 février prochain et a évoqué l'avenir de l'Union européenne et les prochaines étapes des négociations sur le Brexit et ses conséquences sur l'Union européenne.



Xavier Bettel et Angela Merkel lors de la conférence de presse. AFP

Ils ont également échangé leurs points de vue sur le cadre financier pluriannuel de l'UE et sur des questions institutionnelles telles que les listes électorales transnationales ou le débat des candidats aux élections européennes.



Le premier ministre Bettel a plaidé pour la nomination d'un candidat et de listes transnationales.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.