Rapport d'activité 2022

Belle reprise post-covid pour les Rotondes

Le centre culturel fait le constat d'un retour à la normale post-Covid qui s'est opéré progressivement et annonce quelques évolutions déjà en cours.

Les rapports d’activité pour 2020 et 2021 des Rotondes faisaient longuement état des conséquences de la pandémie sur le fonctionnement et la programmation du centre culturel, ainsi que sur le moral de l'équipe. En 2022, le vent a fort heureusement tourné. «Si les Rotondes considèrent toute remise en question, même celles imposées par un virus, comme salutaire, il était tout aussi important pour l’équipe de renouer avec une certaine routine pour pouvoir envisager quelques évolutions», entame l'organisation dans son communiqué.

Ainsi, la première bonne nouvelle réside dans le fait que les concerts ont renoué avec un taux de fréquentation semblable à 2019, malgré un nombre d'annulations en hausse par rapport à 2021 (+42%). «Le succès continu du festival d'été, les Congés Annulés, n'y est pas étranger», pense savoir l'organisation. «Encore partiellement affecté par le contexte pandémique, le département Arts de la scène et Labos a persévéré et travaillé dans la continuité en ciblant tous les âges, de la petite enfance aux enfants, jeunes et adultes».

Parallèlement aux spectacles, l'équipe a maintenu ses activités de médiation et de participation active. «Préparations en classe, projets de création, formations continues, intervention dans le cadre du Bachelor en sciences sociales et éducatives de l'Université du Luxembourg, ateliers créatifs, échanges entre les artistes et le public: de nombreux formats ont été explorés».

Les Rotondes ont également poursuivi leur travail de promotion et de diffusion de leurs créations et coproductions. Malgré un contexte parfois incertain, trois spectacles ont trouvé de nouveaux publics au Luxembourg et à l’étranger.

Patience, toujours le maître-mot

Parmi les temps forts, les Rotondes ont renoncé au festival PICelectroNIC, dont les besoins organisationnels étaient menacés par le contexte sanitaire encore changeant. Il a été remplacé par le Pogo Loko, un après-midi de concerts familiaux qui a rencontré un joli succès. Côté arts visuels, on notera la tenue, un an plus tard que prévu, de XPO E, mise en valeur de la richesse de la filière artistique de neuf lycées. On retiendra également la remise du LEAP – Luxembourg Encouragement for Artists Prize (décerné tous les deux ans) à Stefania Crișan, «une artiste très inspirée, concentrée et généreuse» selon le jury.

Si le volet événementiel et location d'espace n'a repris de l’ampleur qu'à partir de septembre, la programmation socioculturelle et celle des marchés avaient, quant à elles, déjà retrouvé leur élan en mars. Avec 52 événements dans le cadre du programme socioculturel et 6 marchés, le retour à la normale s'est rapidement confirmé. Le dernier marché de l'année, le Jingle Mingle X-Mas Market, était d'ailleurs un des plus grands succès de 2022 en termes de fréquentation.

Des chantiers à long terme

Dans un avenir plus ou moins proche, le gros dossier sera la réutilisation complète de la Rotonde 2. Un cap important a été passé en décembre: celui de la présentation du projet à la commission d'analyse critique, et de la validation du budget nécessaire à sa réalisation. «La grande question à venir concerne donc moins le quoi et comment mais plutôt le quand», note l'équipe.

Signalons au passage un chantier d'un autre genre non mentionné dans le rapport 2022 car ouvert récemment. Le 16 mars dernier, la ministre de la Culture, Sam Tanson (déi gréng), a présenté cinq projets de loi portant création de cinq nouveaux établissements publics, dont les Rotondes, aux députés de la commission de la Culture. «L'objectif est de pérenniser ces structures grâce à une assise légale solide et une gestion adaptée au regard de leurs missions de service public et de la participation financière étatique. Pour le site et la programmation, pour l'équipe et le public, l'exploration continue».

