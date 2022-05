L'ouverture du festival LOA a donné lieu à des moments époustouflants.

Soirée de folie à Belval

Beats électrisants au Luxembourg Open Air

L'ouverture du festival LOA a donné lieu à des moments époustouflants.

(MKa avec Nora SCHLOESSER) - Esch-Belval n'a jamais été aussi coloré et bruyant! Ce week-end, le Luxembourg Open Air Festival (LOA) a fait trembler Belval et a transformé la place de l'Académie en une gigantesque fête électro. Lors de l'ouverture de la troisième édition du festival, des DJs nationaux et internationaux ont joué et ont fait danser le public pendant plusieurs heures avec leurs beats électrisants.

Deux dates pour le Luxembourg Open Air Festival Le Luxembourg Open Air Festival revient en 2022 avec non pas une mais deux dates en mai et en septembre.

Alors que certains se reposent encore de la veille dans la «Chill Out Area», d'autres s'affairent déjà le samedi (le deuxième jour du festival LOA) devant la Main Stage du festival et profitent de la musique d'artistes luxembourgeois comme Amii Watson, Jimmi Harvey et Flex Diamond. Si la place de l'Académie semble encore un peu vide en début d'après-midi, il ne faut pas longtemps pour que le site du festival se transforme peu à peu en une marée humaine.

7 L'ouverture du festival LOA de cette année Photo: Marc Wilwert

L'urbanité et l'industrialisé rencontrent les sons électro.

Alors que la place est densément remplie le samedi, la DJane MATTN réchauffe encore une fois le public et incite les derniers dans les rangs à sauter, danser et chanter avec elle. Enfin, le grand final est assuré par Blasterjaxx, qui tient les visiteurs en haleine avec une multitude de rythmes rapides.

9 Photo: Marc Wilwert

La place de l'Académie sur Belval se révèle alors être un excellent endroit pour les grands événements musicaux comme le festival LOA. Les hauts fourneaux et les immeubles qui entourent le site confèrent non seulement une touche urbaine et industrielle au festival électro, mais ils semblent encore plus impressionnants que d'habitude dans le scintillement des feux et des lumières. Et lorsque les DJanes et DJs font pleuvoir des confettis, cela vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil à ce magnifique décor. Les hauts fourneaux hier, les beats de folie aujourd'hui!

60 Avec autant de moments à couper le souffle, notre photographe n'a pas pu se retenir de prendre des photos. Voici les plus belles photos du deuxième jour du LOA Festival. Photo: Marc Wilwert

Cet article a été rédigé pour l'édition allemande du Luxemburger Wort, traduit et édité pour la version française du site.



