L'Atelier frappe un grand coup en attirant Robbie Williams le 11 juillet 2023 sur le site de Luxexpo, dans le cadre de quatre concerts "Open air" de haut vol.

Avec Robbie Williams, l'été s’annonce chaud à Luxembourg

Il ne faut pas crier victoire trop rapidement, mais on respire mieux du côté de l'Atelier. «Les portes que vous venez de franchir étaient encore fermées il y a dix mois», a rappelé le programmateur Michel Welter à l'occasion d'une conférence de presse donnée ce lundi matin à la rue de Hollerich.

L'Atelier veut retrouver le public Plongée dans le silence depuis mars, la salle de concerts piaffe d'impatience de retrouver musiciens et spectateurs. Ce ne sera pas encore pour ce mois-ci, mais en novembre si tout va bien.

La salle mythique du paysage rock grand-ducal a enregistré 190.000 entrées en 2022 pour 186 événements éparpillés sur le territoire. «Dans ces murs, bien sûr, mais aussi dans 19 autres lieux comme Opderschmelz ou encore aux Rotondes», a précisé Laurent Loschetter, le patron des lieux. «On a été surpris par les jauges qui ont souvent dépassé nos attentes. L'exemple de Billy Talent est édifiant. Jamais nous n'avions pensé faire 6.000 personnes. Il y avait une envie de musique et de retrouvailles. On est très contents. On va très probablement finir l’année avec des bénéfices.»

Luxexpo, le nec plus ultra

Ce nouvel élan pousse les organisateurs à explorer encore un peu plus en profondeur cette veine qu’est Luxexpo, l'un des lieux extérieurs investis cette année. Le site du Kirchberg est apparu comme l'endroit idéal pour réunir près de 16.000 spectateurs. Loin des champs et de la boue qui va parfois avec, le bitume du Kirchberg offre des facilités logistiques qui ont séduit les organisateurs.

Le coup d'essai de 2022 avec les groupes allemands Seeed et Die Fantastischen Vier va se transformer en coup de maître en juillet prochain. L'Atelier annonce en effet la venue de Robbie Williams le 11 juillet pour la dernière des quatre dates «Open air» programmées. L'enfant terrible de la pop britannique se produira pour la première fois sur le sol grand-ducal. L'ancien leader du groupe Take That a connu un succès retentissant en solo avec une bonne douzaine d'albums studio en 25 ans de carrière et une cargaison de singles.

Paul Kalkbrenner, Lizzo et Arctic Monkeys avant Robbie Williams

Pour lui préparer le terrain, le DJ berlinois Paul Kalkbrenner chauffera le tarmac le 7 juillet. «Son succès remonte à 2009-2010 et n'a cessé de croître. Il a fait sold out à l'Atelier, à l'intérieur de Luxexpo et dans la grande salle de la Rockhal. La suite logique était de l'inviter en Open air», explique un Michel Welter très heureux aussi d'annoncer Lizzo le 3 juillet et Arctic Monkeys le lendemain.

Le DJ Paul Kalkbrenner avait rempli la Rockhal en octobre 2021. Il sera en concert "Open air" le 7 juillet 2023 au Kirchberg. Photo : Claude Piscitelli

La rappeuse américaine a été propulsée sur le devant de la scène par son album Cuz I Love You en 2019. La citoyenne de Détroit est devenue très rapidement l’une des figures de proue de la communauté LGBTQ+ et son single Truth Hurts a raflé tout sur son passage.

Changement radical 24 heures plus tard avec le retour au Luxembourg des Arctic Monkeys. «Ils ont joué ici à l’Atelier en 2007 après la sortie de leur premier album et se sont retrouvés tête d’affiche du Rock-A-Field en 2011», a rappelé Michel Welter. Les Anglais de Sheffield réinventent régulièrement leur production. La dernière en date, The Car met en scène un Alex Turner crooner dans l'âme.

Phoenix tête d’affiche à Neimënster

La prévente pour ces quatre concerts débutera ce mardi à 10h mais si le cœur vous en dit, l'Atelier propose un vin chaud dès ce lundi à 17h. L'occasion d'acheter les tout premiers sésames et pourquoi pas d’en placer sous le sapin de Noël en guise de cadeau.

Ces quatre temps forts seront précédés d'un rendez-vous devenu incontournable dans le paysage grand-ducal. Le Siren’s Call Festival a déjà trouvé sa tête d’affiche pour le plus grand bonheur de Laurent Loschetter, très fier d’annoncer que le groupe versaillais Phoenix foulera le site de Neimënster le 24 juin en attendant que le voile se lève sur le reste de l’affiche.

L'Atelier poursuivra aussi ses productions à la Rockhal avec le tatoué texan Machine Gun Kelly qui lancera les festivités estivales le 13 juin. Il sera suivi deux jours plus tard du duo The Black Keys qui sillonne la planète rock depuis 20 ans avec son incomparable El Camino sorti il y a onze ans mais aussi le dernier né Dropout Boogie. Les préventes pour ces deux concerts seront respectivement lancées le 15 et le 17 décembre.

A noter que l'un des événements de 2022 disparaît du paysage. Le POND eclectic qui avait vu des artistes aussi divers que Tash Sultana et Yann Tiersen se succéder à l'Amphithéâtre du Kirchberg en septembre s'arrête en raison notamment des nuisances sonores qui ont visiblement dérangé le voisinage.

