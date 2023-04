Les slameurs locaux se sont aguerris au contact de virtuoses venus des pays limitrophes ce vendredi aux Rotondes à l'occasion du Poetry Slam de Lux' 13.

Concours aux Rotondes

Au Luxembourg, le slam est sur les rails

Les bouées et les gilets de sauvetage sont restés au vestiaire. L'heure de nager seul est arrivée. Le bassin est grand, la concurrence est affûtée. Même pas peur! Les Luxembourgeois Camal, Cosimo, Nicolas et Suna vont se jeter à l'eau sans complexe. Sur les plots voisins, les étrangers Fabian, Gaélane, Helena, Isabella et Tanguy bombent le torse.

Rompus à l'exercice, ils ont au moins une longueur d'avance. Qu'importe! Le concours n'est pas une fin en soi. C'est une étape de plus dans un processus entamé il y a quelques mois, voire quelques années pour les plus entraînés. C'est le cas de Cosimo Suglia et Nicolas Calmes, les deux premiers champions nationaux.



Les styles s'entrecroisent

«Nous les accompagnons dans leur démarche depuis le début», explique Philippe Schockweiler, cheville ouvrière de l'Asbl Géisskan Kollektiv, coorganisatrice de ce Poetry Slam de Lux'13 avec l'Institut Pierre Werner et les Rotondes qui mettent leur grande salle à la disposition des slameurs. Philippe et son binôme Bob Reinert, slameur accompli, ont rythmé une soirée découpée en deux tours. Un premier où chaque artiste dispose de six minutes pour présenter son texte. Un second en forme de finale avec les trois meilleurs retenus pour déclamer une autre œuvre de leur répertoire.

18 L'ensemble des participants au Poetry Slam De Lux' 2023 aux Rotondes. Photo: Alain Piron

C'est un joyeux bordel organisé. Les différentes langues cohabitent. On passe du français à l'allemand avec une transition par le luxembourgeois et un soupçon d'anglais. Les styles s'entrecroisent. L'éloquence fait parfois la différence, la façon d'habiter la scène aussi, voire l'interaction avec le public. Les thèmes sont tantôt graves, tantôt légers. On passe des petites scènes de la vie quotidienne et de l'art culinaire aux débats de société, foyers permanents de contestation. Et il y a forcément une touche de subjectivité puisque c'est le public qui vote. Du moins sept personnes qui attribuent une note pouvant aller jusqu'à 10. Pas une seule n'est descendue en dessous de 7.

Le Français Tanguy et l'Allemand Fabian font forte impression lors de leur premier passage. Le premier s'inspire des injustices qu'il croise tous les jours pour hurler son indignation. Le second est un chirurgien du flow. Avec moins d'emphase mais dans un rythme et une maîtrise qui subjuguent la centaine de spectateurs.

Camal Tahireddine est le premier Luxembourgeois en action. «Je suis un poisson rouge donc je m'aide d'un support écrit», dit-il. La cadence est bonne, la rime s'arrime. Le français est son choix. Cosimo et Suna ont préféré le luxembourgeois. Le premier joue sur l'humour. Parfois un peu sous la ceinture mais tous les coups sont permis. La seconde se fait chantre du féminisme, se bat contre les clichés et les préjugés. Quant à Nicolas, il a choisi l'anglais pour nous conter son voyage avec son pote canadien.

Ecole de la vie

«Ils sont quatre aujourd'hui mais on peut pousser le curseur jusqu'à une petite cinquantaine», détaille Philippe. «Nous avons commencé à deux ou trois il y a dix ans. Preuve que les lignes bougent. Cet événement nous a poussés à créer un championnat.» Plusieurs rendez-vous sont programmés tout au long de l'année. «Et les meilleurs se retrouveront le 13 octobre ici, dans la petite salle», précise Bob qui explique pourquoi un écart subsiste encore entre les meilleurs Luxembourgeois et leurs camarades étrangers venus ce vendredi soir. «Au pays, ils performent trois à quatre fois par an. Les autres sont sur scène tous les week-ends.»

Il n'y aura pas de Luxembourgeois en finale malgré le soutien du public. La jeune Suissesse Helena Brehm et sa poésie rejoignent Tanguy et Fabian. Les deux garçons se livrent un duel de très haut niveau et même à l'applaudimètre, il est impossible de les départager. L'histoire ne dit pas qui est reparti avec la chope d'un demi-litre, graal de la soirée. Elle nourrit, par contre, la richesse d'un art qui permet à certains de briser leur coquille. «Je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie et quand j'ai vu que la poésie me plaisait à ce point, j'en ai fait mon métier», expliquait Tanguy Bitariho.

Le Nancéien est né au Burundi et a grandi en Belgique avant de rejoindre l'Université en Lorraine. «J'ai appris plein de choses ce soir. C'est tellement enrichissant de rencontrer des gens d'autres cultures. J'aurais pu rester chez moi, mais non! Je veux apprendre des autres et je veux surtout éviter de devenir un vieux con.»

Une dernière saillie verbale au bout d'une soirée pleine de rires et d'émotions. Une belle école de la vie.

