Assises sectorielles du livre

«Au Luxembourg, la littérature est un champ de ruines»

Laura BANNIER Devant la ministre de la Culture, Sam Tanson, les professionnels du livre se sont succédé pour dresser l'état des lieux du secteur. Tous ont plaidé pour davantage d'aides structurelles.

Auteurs et éditeurs, libraires et bibliothécaires… Les professionnels du livre étaient présents en nombre à la Bibliothèque nationale du Luxembourg, mardi 10 janvier. Au cœur des préoccupations ne se trouvait ni un ouvrage ni un écrivain, mais bien le secteur tout entier. Face à Sam Tanson (déi Gréng), les représentants de ces différents métiers se sont relayés, tantôt pour exprimer leurs doléances, tantôt pour appréhender l'avenir, dans le cadre des Assises sectorielles du livre.

Évolution des publications luxembourgeoises depuis 1960, répartition par genre et par langue des livres publiés, ou encore situation professionnelle des auteurs, l'état des lieux du secteur a été présenté en guise d'entrée en matière, à coups de graphiques colorés. Réalisé par Fabienne Gilbertz, collaboratrice scientifique au Centre national de littérature, ce document visait avant tout à récolter des données sur les métiers du livre.

«Nous sommes face à un secteur qui rencontre un certain nombre de difficultés, mais sans statistiques, il est difficile de prendre des mesures adéquates», a résumé l'auteure du rapport commandé par le ministère de la Culture. Des entretiens menés avec des écrivains ont notamment permis de souligner le manque de clarté et de transparence dans les différents dispositifs d'aide, mais surtout la difficulté pour ces professionnels des mots de vivre de leur art. Ainsi, sur 26 auteurs interrogés, seuls quatre arrivent à vivre de la littérature.

Des aides structurelles inexistantes

Elise Schmit fait partie de celles et ceux qui doivent cumuler un emploi en sus de leurs activités artistiques. Intervenante de la table ronde sur les évolutions récentes et futures de l'écosystème du livre aux côtés de Marc Binsfeld, Fernand Ernster et Béatrice Kneip, l'autrice a souligné qu'il n'existait que «très peu de possibilité de vivre de son art au Luxembourg».

Professeure d'allemand en parallèle de son travail d'écrivaine, Elise Schmit a particulièrement plaidé en faveur de davantage de possibilités pour concilier écriture et métier alimentaire. Un équilibre qui serait notamment simplifié grâce à des prix mieux dotés financièrement, ou des résidences d'auteurs plus accessibles.

Certains manuscrits ne sont parfois pas refusés parce qu'ils manquent de qualité, mais parce que l'on manque de moyens. Marc Binsfeld, éditeur

Au-delà des aides ponctuelles que représentent les prix et les récompenses, les aides structurelles manquent au Luxembourg, selon l'éditeur Marc Binsfeld. «Les aides ne sont pas suffisantes pour cet écosystème singulier. Certains manuscrits ne sont parfois pas refusés parce qu'ils manquent de qualité, mais parce que l'on manque de moyens», a illustré le professionnel.

Former des futurs lecteurs

Ces aides ne permettraient pas seulement aux écrivains de mieux vivre de leur art, mais aussi d'insuffler des vocations, selon l'auteur Samuel Hamen, intervenant dans la seconde table ronde sur le cadre professionnel, la rémunération et de l'accompagnement des professionnels. «Il faut penser à la durabilité du secteur. Les prix, les concours, les bourses, c'est une manière de reconnaître les jeunes talents et de les assister en leur offrant une trajectoire sécurisée», a plaidé l'écrivain.

S'il est primordial d'accompagner les auteurs, il est d'autant plus crucial de former celles et ceux qui liront leurs textes. Mais à l'école, l'enseignement de la littérature luxembourgeoise pèche, selon l'état des lieux formulé par Fabienne Gilbertz. «Cet enseignement se fait dans un contexte unilingue qui ne correspond pas à la réalité du secteur. De moins en moins d'élèves s'intéressent à la littérature, et connaissent véritablement la valeur de l'écosystème. C'est une chance qu'on loupe alors qu'on pourrait former de futurs lecteurs.»

Un lectorat fragmenté

Alors que les écrivains luxembourgeois préfèrent l'allemand aux autres langues pour dérouler leur prose, le français, le luxembourgeois et même l'anglais sont également utilisés. Le plurilinguisme rajoute ainsi une couche de complexité à un écosystème déjà bien singulier. «C'est à la fois un atout et un défi, car la langue détermine le public et le succès de l'ouvrage», a expliqué Fabienne Gilbertz.

Il existe un véritable enjeu d'accessibilité aux œuvres au Luxembourg/ Valérie Quilez, coordinatrice internationale de Kultur|lx

Fragmenté, le lectorat n'a parfois pas accès à tous les ouvrages publiés au Grand-Duché, même les plus primés. «Un lecteur francophone n'est parfois pas en capacité de profiter d'une œuvre ayant remporté un prix si cette dernière est rédigée en allemand. Il existe un véritable enjeu d'accessibilité aux œuvres au Luxembourg», a pour sa part souligné Valérie Quilez, coordinatrice internationale de Kultur|lx.

Ian De Toffoli, auteur et président sortant des Lëtzebuerger Bicherediteuren, n'a, de son côté, pas mâché ses mots. «Au Luxembourg, la littérature est un champ de ruines. Les subventions permettent tout juste aux petites maisons d'édition de survivre. Tout le soutien culturel doit être revu», a fait remarquer le professionnel qui s'est positionné en faveur «d'aides englobantes pour permettre de payer tout le monde».



Des mots durs qui ont été entendus, à en croire ceux prononcés par Sam Tanson, à l'issue de la rencontre. Louant une «discussion passionnante avec beaucoup d'éléments nouveaux qui vont nous guider dans notre travail», la ministre de la Culture a assuré que le soutien de l'ensemble du secteur était un de ses objectifs à moyen terme.

«Les soutiens au processus de création ont été augmentés dans le budget 2023, mais cela peut encore être revu», a concédé la femme politique. Sam Tanson a par ailleurs annoncé sa volonté de mettre en place un cadre légal visant à assurer un soutien structurel pour l'écosystème du livre luxembourgeois. «Nous allons essayer de transposer au mieux toutes ces idées.»

