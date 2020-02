Après avoir ouvert ses portes à Hergé et son héros Tintin, l'an dernier, le site mosellan accueillera une grande exposition sur le plus célèbre des Gaulois. A partir d'avril 2020, Obélix et tous les héros de Goscinny et Uderzo seront présents. Même les Romains!

Astérix à l'assaut du château de Malbrouck

Patrick JACQUEMOT Après avoir ouvert ses portes à Hergé et son héros Tintin, l'an dernier, le site mosellan accueillera une grande exposition sur le plus célèbre des Gaulois. A partir d'avril 2020, Obélix et tous les héros de Goscinny et Uderzo seront présents. Même les Romains!

(pj) «Les Gau-Gau, les Gaulois!» Oui, ils arrivent… Ainsi, le Conseil départemental de la Moselle a choisi Astérix comme nouveau héros de bande dessinée mis en avant dans le cadre de l'exposition annuelle organisée au château de Malbrouck, à Manderen (France). Ainsi, à compter du 10 avril, la citadelle accueillera le moustachu et tous ses copains du village le plus célèbre d'Armor.

Il fallait au moins pareil héros pour succéder à Tintin, tête d'affiche 2019 du site touristique. Le personnage de Hergé a ainsi attiré pas moins de 75.000 visiteurs l'an passé.

Une statue en l'honneur de Goscinny à Paris Une statue en hommage au génial scénariste de BD, créateur notamment d'Astérix, Lucky Luke ou encore du Petit Nicolas, a été inaugurée jeudi dans la capitale française, une semaine avant l'ouverture du festival d'Angoulême.

Cette fois, place au petit guerrier gaulois qui fêtera non seulement ses 61 ans, son 38e album mais également l'Europe et les Jeux olympiques. En effet, ce sont les deux thèmes qui ont été retenus comme fil rouge par les concepteurs de la future exposition. Par Toutatis, vivement le printemps!