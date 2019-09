La comédienne, productrice et animatrice de télévision Ariane Carletti, l'une des figures du «Club Dorothée» et interprète du générique de dessins animés cultes comme «Dragon Ball», est décédée mardi à l'âge de 61 ans, a annoncé mercredi sa famille dans un communiqué.

Culture 1 2 min.

Ariane du «Club Dorothée» est décédée

La comédienne, productrice et animatrice de télévision Ariane Carletti, l'une des figures du «Club Dorothée» et interprète du générique de dessins animés cultes comme «Dragon Ball», est décédée mardi à l'âge de 61 ans, a annoncé mercredi sa famille dans un communiqué.

(SW avec AFP) - «Ariane Carletti a consacré toute sa vie au spectacle et aux autres. Elle était devenue l'un des visages les plus populaires de la télévision française aux côtés de Dorothée», ont rappelé ses enfants Eléonore et Tristan, et son frère Denis, dans le communiqué annonçant son décès.

«Elle laissera un vide immense dans le cœur de sa famille, ses amis et tout ceux qui ont eu la chance de croiser sa route» ont-ils ajouté, précisant que ses obsèques se dérouleront dans l'intimité familiale.

«Nous sommes tous effondrés» par cette nouvelle, a réagi le producteur Jean-Luc Azoulay, qui travaillait avec elle depuis des décennies. «C'était quelqu'un de formidable, toujours enjouée. Elle luttait contre la maladie depuis plusieurs années et on pensait qu'elle allait pouvoir échapper à tout ça mais hélas, elle est partie...», a-t-il ajouté.

C'est avec une immense tristesse que nous venons d'apprendre le décès de notre pétillante Ariane ♥

Nous pensons fort à ses proches et à ses enfants. pic.twitter.com/zqxhECCLpp — Génération Club Do (@ClubDorothee) September 4, 2019

Fille d'un réalisateur et d'une actrice, Ariane Carletti fait ses débuts au théâtre dans les années 1970, puis se lance à la télévision en 1980, recrutée par Antenne 2 pour remplacer temporairement Dorothée. C'est ainsi qu'elle intègre l'équipe de Récré A2 puis du Club Dorothée qu'elle coanime sur TF1.

Deux célèbres émissions pour enfants devant lesquelles des générations de gamins français ont grandi. Elle devient l'une des stars du «Club Do», indéfectible «bras droit» de Dorothée. L'émission lui permet aussi de faire une belle carrière d'interprète de chansons pour enfants, et c'est également à cette époque qu'elle signe les génériques de plusieurs dessins animés du Club Dorothée, comme les séries cultes «Dragon Ball» et «Dragon Ball Z», les «Bisounours» ou «Yakari»

Elle avait été la femme de Rémy Sarrazin, bassiste des «Musclés» (la bande de musiciens du Club Dorothée), une union dont sont nés deux enfants, Eléonore (comédienne connue notamment pour son rôle dans «Plus belle la vie») et Tristan.

Après l'arrêt du Club Dorothée dans les années 1990, elle continue à travailler à la télévision, au sein d'AB Productions, la maison de production de Jean-Luc Azoulay, où elle participe à plusieurs niveaux à de nombreuses émissions et projets, dont le feuilleton «Les mystères de l'amour».

Elle avait également gardé un pied dans le théâtre. De nombreux internautes ont réagi avec tristesse sur les réseaux sociaux, soulignant que c'est une part de leur enfance qui s'en va.

La bande du «Club Dorothée» a déjà perdu plusieurs de ses membres ces dernières années, dont le chansonnier François Corbier, décédé l'an dernier, le dessinateur Cabu (tué dans l'attentat contre Charlie Hebdo) et Claude Chamboisier (alias Framboisier), disparus en 2015, ainsi que l'ex-«Musclé» René Morizur (alias «Papy René») en 2009.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.