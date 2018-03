Il a fait ses classes et sa carrière à l'Opéra de Paris. Aujourd'hui à la «retraite» Benjamin Pech poursuit une nouvelle carrière. Le danseur étoile s'est produit cette semaine au Luxembourg.

«Aller au bout de ses capacités»

«Oh Louis... We Move From The Ballroom To Hell While We Have To Tell Ourselves Stories At Night So That We Can Sleep»: comme toujours, les titres de la chorégraphe Robyn Orlin sont à rallonge. «C'est aussi le plus beau cadeau qu'elle pouvait me faire en m'écrivant cette pièce», se réjouit Benjamin Pech. «Il s'agit d'un jeu de miroir, d'aller-retour permanent entre un roi et un danseur étoile en fin de carrière et dont le corps commence à faire défaut.» La pièce n'a rien de narratif, explique le danseur français. «Je n'interprète pas le personnage de Louis XIV», précise Benjamin Pech. «Robyn Orlin confère beaucoup de théâtralité à cette pièce».

«Oh Louis...» a été créé fin 2017 à Angers, depuis lors le spectacle tourne et fait donc escale ce soir à Mamer. Jusque là Benjamin Pech et le claveciniste Loris Barrucand auront eu le temps de prendre leurs repères sur la scène du Kinneksbond. «En plus de danser, je parle beaucoup sur le plateau, viennent s'ajouter des projections vidéo. Il faut du temps pour tout mettre en place.» Pour le danseur, l'invitation de Robyn Orlin est venue à point nommé. Explications.



«Coryphée, «sujet» et finalement «étoile»

Benjamin Pech, né en 1974 à Béziers, n'a pas choisi la danse, «elle est venue à moi». Au-delà de la belle formule consacrée, se cache en fait une découverte dès le plus jeune âge. «Ma mère, qui n'avait personne pour me garder, m'amenait à ses cours de danse. Assis au fond de la salle, je regardais.» Enfant, il s'essaye à la danse jazz puis à la danse classique,



Danser sur une seule jambe

A 40 ans, des problèmes d'arthrose à la hanche font leur apparition, l'arrêt de la danse est envisagée. «J'ai ensuite dansé pendant deux années sur une seule jambe». Une prothèse de la hanche lui est finalement implantée. «Je suis devenu un danseur avec un handicap», glisse Benjamin Pech. Contrairement à certains de ses anciens collègues, la fin de sa carrière à l'Opéra de Paris ne lui a pas causé de traumatisme particulier. «En tant qu'étoile vous allez au bout de vos capacités. Vous réalisez jour après jour des prouesses artistiques, mais aussi physiques et athlétiques. Vous devez entretenir votre corps. J'ai passé toutes ces années dans la lumière, au premier rang sous les projecteurs. J'étais sous pression avec des responsabilités énormes. C'était une période vraiment magnifique.»



Aucun regrets? «Non! Je veux à présent retrouver l'anonymat et l'ombre pour montrer une autre facette de mon travail. Je garde le titre d',Etoile‘ mais il y a une autre vie après. J'aime être là où on ne m'attend pas.»

En 2016, Benjamin Pech rejoint son amie et partenaire Eleonora Abbagnato, qui vient de prendre les rênes du ballet de l'Opéra de Rome, il en devient le directeur adjoint. «Durant mon séjour à l'opéra de Paris, j'avais déjà eu l'occasion de travailler avec Benjamin Millepied, directeur de la Danse. J'ai depuis longtemps envie de transmettre le savoir et l'expérience que j'ai pu avoir tout au long du temps. Et pourquoi pas fonder un jour ma propre compagnie?». Faire de la scène à tout prix ne figure pas dans ses priorités. Sauf lorsque de belles occasions se présentent.

Pas le droit de tricher



Aux jeunes qui voudraient se lancer dans la danse, Benjamin Pech leur conseille: «Bravo pour ce choix. Mais vous devez avoir beaucoup de courage, de détermination et de discipline. Le mental compte avant tout. Vous n'avez pas le droit de tricher.»