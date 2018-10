Sept musées ont ouvert leurs portes pour cette 18e édition jusqu'à tard dans la nuit au Luxembourg. La manifestation a attiré de nombreux visiteurs.

Affluence à la 18e Nuit des Musées

Sept musées ont ouvert leurs portes pour cette 18e édition jusqu'à tard dans la nuit au Luxembourg. La manifestation a attiré de nombreux visiteurs.

La Nuit des Musées qui s'est déroulée samedi soir à Luxembourg a attiré de nombreux visiteurs pour sa 18e édition.

7 L'archéologie au Musée national d'histoire et d'art. Photo: Laurent Ludwig

L'archéologie au Musée national d'histoire et d'art. De nombreux concerts étaient programmés samedi soir. Le musicien de jazz Jean-Pierre Kremer s'est produit au Musée national d'art et d'histoire. Au Musée national d'histoire et d'art sont exposées les oeuvres de Jean Mich. Les travaux de Joseph Probst à la Villa Vauban. L'exposition Spaceship de Susumu Shingu au Mudam. Les photographies de Jeff Wall, au Mudam. Tous les espaces du Mudam étaient accessibles.

Sept musées ont ouvert leurs portes et programmé, comme chaque année, divers pans de la culture: musique électro et cocktails pour l'exposition de photos de Jeff Wall au Mudam, du jazz au Musée d'art et d'histoire pour l'exposition d'art déco et une performance live au Casino Forum d'art contemporain. Un programme adapté aux enfants était aussi prévu.

Les sept musées ont enregistré 25.794 entrées.