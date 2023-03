Visant à promouvoir la parité sur la scène de la musique actuelle, l'association française «More Women On Stage» est en tournée, et sera de passage à l'Entrepôt d'Arlon ce samedi 25 mars.

A l'Entrepôt d'Arlon, une soirée de concerts placée sous le signe de la parité

«More Women On Stage», comprendre «Plus de femmes sur la scène». Cette revendication, accrochée à coups de gaffeur noir à la basse de Lola Frichet, une musicienne française, sonne comme un cri du cœur. En apposant ces mots qui lui trottaient dans la tête depuis plusieurs mois sur son instrument, l'artiste était loin de s'imaginer le mouvement de soutien qui a ensuite été initié par ses consœurs.

Peu après son geste, c'est en association que s'est structuré cet appel à plus de parité sur la scène des musiques actuelles. «C'est un sujet qui nous interpelle beaucoup, donc on a suivi le projet ''More Women On Stage'' depuis sa création», révèle Gaëtane Jacques, responsable communication à l'Entrepôt d'Arlon. Après organisé son premier festival les 10 et 11 juin 2022 à Paris, l'asso part en tournée, et sera de passage dans la salle arlonnaise pour son unique étape belge.

C'est tout naturellement que cette date s'est imposée au calendrier de l'Entrepôt. «On s'est contacté sur Instagram avec les filles de l'association, et elles nous ont proposé un passage de la tournée à Arlon que l'on a directement accepté», poursuit la responsable communication. Au-delà des artistes, l'ensemble des intervenantes et des bénévoles de la soirée seront des femmes, dans le but de les mettre en lumière le temps d'une soirée. «L'événement est en revanche ouvert à tous», souligne Gaëtane Jacques.

Une table ronde

Au programme, des artistes 100% féminines, donc, «avec une variété de style qui couvre plusieurs esthétiques», fait savoir Frédéric Lamand, programmateur à l'Entrepôt. De Benni, une jeune artiste belge qui propose du folk pop à la Bonn Iver, au duo new wave Venin Carmin, en passant par Shewolf, un trio au style grunge, le public trouvera forcément une mélodie qui lui fera taper du pied.

«La tête d'affiche de la soirée, c'est Grandma's Ashes, un trio français qui vient de sortir son premier album. Elles proposent un stoner rock avec beaucoup de chansons sur le thème de la résilience, que ce soit en amitié, dans les séparations ou dans la mort», indique Frédéric Lamand. À noter que la salle de concert, qui reçoit chaque année environ 200 groupes de musique sur 80 journées de programmation, comporte 250 places.

Mais avant la musique, l'Entrepôt ouvrira ses portes pour un atelier basse avec Lola Prichet, la bassiste du groupe Pogo car crash control à l'initiative du mouvement «More Women On Stage», à 14h30, sur inscription. Entre 17h et 18h30, le moment sera réservé à la discussion à l'occasion d'une table ronde sur la place des femmes dans les métiers des musiques actuelles.

On vit dans un monde diversifié et c'est important que cela se reflète dans notre programmation musicale. Gaëtane Jacques, responsable communication à l'Entrepôt d'Arlon

«Plusieurs musiciennes vont s'exprimer sur les difficultés qu'elles rencontrent dans leur travail, et parler de plusieurs initiatives, comme les Volumineuses en Belgique, et les Éclaireuses en France, qui se sont créées pour améliorer les choses», confie la responsable communication de l'Entrepôt d'Arlon. Le public sera invité à partager ses expériences et à poser ses questions lors de cet événement dont l'entrée sera libre.

Sensibiliser le public

Si cette soirée «More Women On Tour» est une grande première pour l'Entrepôt d'Arlon, elle s'inscrit dans une démarche plus générale de la salle de concert en faveur de la parité sur la scène, et en backstage. «Le but ce n'est pas de programmer n'importe quelle femme artiste pour arriver à des quotas, mais d'avoir une représentation de ce qui se passe dans la société. On vit dans un monde diversifié et c'est important que cela se reflète dans notre programmation musicale», explique Gaëtane Jacques.

Cet engagement en faveur de la parité permet aussi de sensibiliser le public qui sait se montrer réceptif à l'initiative. «On voit que les gens s'ouvrent et c'est super chouette. On sent vraiment un retour positif, les personnes sont demandeuses d'autocollants pour aller les coller un peu partout et promouvoir le mouvement», ajoute la responsable communication de l'Entrepôt.

Si les salles de concert ont donc évidemment leur rôle à jouer pour favoriser la parité sur scène, Gaëtane Jacques souligne que l'ensemble des acteurs de l'industrie de la musique doivent se sentir concernés par cette problématique. «L'effort doit se faire de partout. Les salles doivent programmer plus de femmes, mais les agents doivent avoir plus d'artistes féminines dans leur liste de booking. Les festivals doivent aussi s'engager. C'est un travail qui doit se faire dans tous les domaines.»

«More Women On Tour», une soirée de concerts organisée à l'Entrepôt d'Arlon, samedi 25 mars à partir de 20h.

