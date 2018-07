Un peu moins de 9 millions d'euros seront bientôt alloués par le «Film Fund Luxembourg » à 13 projets audiovisuels créés, produits ou coproduits par des luxembourgeois.

9 millions d'euros pour l'audiovisuel luxembourgeois

Un peu moins de 9 millions d'euros seront bientôt alloués par le «Film Fund Luxembourg » à 13 projets audiovisuels créés, produits ou coproduits par des luxembourgeois.

(JV) - Chaque année, à plusieurs reprises, le «Film Fund Luxembourg», dont le but est de «promouvoir et favoriser un environnement dans lequel l'industrie cinématographique peut se développer et s'épanouir», attribue une certaine somme d'argent à quelques projets du pays.

Ce mois de juillet 2018, sur les 29 projets proposés par les sociétés de production, 13 ont retenu l'attention du Comité de sélection du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle.

Un total de 8.945.000 euros leur sera octroyé afin de les assister au sein de deux processus majeurs: d'une part, l'écriture et le développement; d'autre part, la production. Le montant total d'aides sollicitées, à l'origine, était de 20.319.832 euros pour les 29 propositions.

Projets bénéficiant de l'aide financière sélective à l’écriture et au développement (montant total de 160.000€)



Allah n’est pas obligé : 60.000 euros (Long-métrage d’animation. Auteure: Karine Winczura, auteur-réalisateur: Zaven Najjar, production: Paul Thiltges Distributions)



: 60.000 euros (Long-métrage d’animation. Auteure: Karine Winczura, auteur-réalisateur: Zaven Najjar, production: Paul Thiltges Distributions) Henrietta - The Moovie : 50.000 euros (Long-métrage d’animation. Auteur: Neil Ennever, auteurs-réalisateur: Chérifa Bakhti et Dieter Riepenheusen, production: Fabrique d’Images)



: 50.000 euros (Long-métrage d’animation. Auteur: Neil Ennever, auteurs-réalisateur: Chérifa Bakhti et Dieter Riepenheusen, production: Fabrique d’Images) Lidhje : 20.000 euros (Long-métrage de fiction. Auteur: Pierre Penneman, auteure-réalisatrice: Sandra Fassio, production: Les Films Fauves)



: 20.000 euros (Long-métrage de fiction. Auteur: Pierre Penneman, auteure-réalisatrice: Sandra Fassio, production: Les Films Fauves) Le Refuge : 10.000 euros (Long-métrage de fiction. Auteur: Guillaume Levil, auteur-réalisateur: Cyrus Neshvad, production: Cynefilms)



: 10.000 euros (Long-métrage de fiction. Auteur: Guillaume Levil, auteur-réalisateur: Cyrus Neshvad, production: Cynefilms) La Cache : 10.000 euros (Long-métrage de fiction. Auteur-réalisateur: Lionel Baier, production: Red Lion)



: 10.000 euros (Long-métrage de fiction. Auteur-réalisateur: Lionel Baier, production: Red Lion) Ceux qui écoutent le monde: 10.000 euros (Long-métrage documentaire. Auteure-réalisatrice: Catherine Richard, production: Tarantula Luxembourg)



Projets bénéficiant de l'aide financière sélective à la production (montant total de 8.785.000 euros)

Le sommet des dieux : 1.700.000 euros (Long-métrage d’animation. Auteure: Magali Pouzol, auteur-réalisateur: Patrick Imbert, production: Melusine Productions)



: 1.700.000 euros (Long-métrage d’animation. Auteure: Magali Pouzol, auteur-réalisateur: Patrick Imbert, production: Melusine Productions) Bad Banks 2 : 1.700.000 euros (Série de fiction. Auteurs: Jan Galli, Jana Burbach, Ron Markus et Wolf-Alexis Puttfarken, auteur-réalisateur: Olivier Kienle, co-réalisateur: Christian Zübert, production: Iris Productions)



: 1.700.000 euros (Série de fiction. Auteurs: Jan Galli, Jana Burbach, Ron Markus et Wolf-Alexis Puttfarken, auteur-réalisateur: Olivier Kienle, co-réalisateur: Christian Zübert, production: Iris Productions) My Fairy Troublemaker and Me : 3.100.000 euros (Long-métrage d’animation. Auteurs: Silja Clemens, Pamela Hickey, Dennys Mc Coy, Reza Memari, Joe Vitale et Mike Moselle, auteure-réalisatrice: Caroline Origer, production: Fabrique d’Images)



: 3.100.000 euros (Long-métrage d’animation. Auteurs: Silja Clemens, Pamela Hickey, Dennys Mc Coy, Reza Memari, Joe Vitale et Mike Moselle, auteure-réalisatrice: Caroline Origer, production: Fabrique d’Images) Report from Hell : 1.100.000 euros (Long-métrage de fiction. Auteur: Jozef Paštéka, réalisateur: Peter Bebjak, production: Amour Fou Luxembourg)



: 1.100.000 euros (Long-métrage de fiction. Auteur: Jozef Paštéka, réalisateur: Peter Bebjak, production: Amour Fou Luxembourg) De Krozelclub : 1.000.000 euros (Série d’animation. Auteur: Frédéric Neuen, auteur-réalisateur: Jacopo Armani, production: Doghouse Films)



: 1.000.000 euros (Série d’animation. Auteur: Frédéric Neuen, auteur-réalisateur: Jacopo Armani, production: Doghouse Films) Julia : 35.000 euros (Court-métrage de fiction. Auteur-réalisateur: Vincent Smitz, production: Samsa Film)



: 35.000 euros (Court-métrage de fiction. Auteur-réalisateur: Vincent Smitz, production: Samsa Film) Reboot: 150.000 euros (Court-métrage de fiction. Auteur-réalisateur: Julien Becker, production: Skill Lab)



