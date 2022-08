22.000 visiteurs sont attendus ce week-end à Echternach pour la plus grande fête en plein air du Luxembourg. Impressions en images.

e-Lake festival à Echternach

50.000 watts pour faire la fête

Marc THILL 22.000 visiteurs sont attendus ce week-end à Echternach pour la plus grande fête en plein air du Luxembourg. Impressions en images.

La 25e édition de l'e-Lake Festival à Echternach offre de nouveau une expérience festivalière unique en pleine nature et, comme toujours, gratuitement. Plus de 22.000 visiteurs, dont plus de 1.000 personnes passant la nuit au camping, sont attendus jusqu'à dimanche inclus à Echternach, au bord du lac.

Des concerts live de différents styles musicaux, rock'n'roll, trance, house, techno et disco, deux scènes, les meilleurs DJs du monde entier (ce samedi), plusieurs groupes luxembourgeois (surtout le dimanche), 50.000 watts de sonorisation, un light show de première classe, entièrement géré par ordinateur, des écrans géants et plus de 250 membres et amis du Club des Jeunes Echternach engagés pour garantir un déroulement professionnel,... Voilà comment décrire le festival en chiffres.

6 DE LÄB - e-Lake Musik-Festival / Foto: Viktor WITTAL Viktor WITTAL

En 1983, un manque d'activités a donné naissance à un festival d'été de trois jours à Echternach, organisé par l'association de jeunesse locale, le Club des Jeunes Echternach. Le concept de cet événement ne répondant plus aux exigences, un festival de musique de trois jours s'est développé à partir de 1996 sous le nom de «Open Air Party». Au fil des années, le succès de l'événement n'a cessé de croître et le nom a également été changé en «e-Lake Festival».

Le photographe Viktor Wittal a photographié le festival pour le compte de l'association et du «Luxemburger Wort»

100 Foto: Viktor WITTAL

Depuis lors, l'«e-Lake a.s.b.l.», créée à cet effet, tente d'organiser le festival. Elle affine chaque année un peu plus le concept bien connu de la manifestation et l'enrichit de nouveautés.

En exploitant habilement la magie de tous les styles musicaux, le festival e-Lake s'adresse à une majorité de jeunes et tente de les rassembler sur les rives du lac d'Echternach. Il s'agit d'un festival organisé par et pour les jeunes. Comme les moyens financiers de la plupart des jeunes sont pris en compte, l'objectif principal reste d'offrir un spectacle gratuit aux visiteurs.

