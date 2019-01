En remportant 5 Prix à Vienne lors de la cérémonie de remise des Prix du Film autrichien, 2 coproductions austro-luxembourgeoises sont allées chercher la reconnaissance internationale de l’industrie du cinéma.

5 prix remportés par 2 coproductions austro-luxembourgeoises

(C.) - Murer – Anatomie eines Prozesses de l’Autrichien Christian Frosch (coproduction Paul Thiltges Distributions – Paul Thiltges & Adrien Chef) est honoré du Prix du meilleur long-métrage de fiction et du Prix de la meilleure actrice dans un second rôle (Inge Maux). Le film concourrait dans 8 catégories.



Angelo de l’Autrichien Markus Schleinzer (coproduction Amour Fou Luxembourg – Bady Minck & Alexander Dumreicher-Ivanceanu) se voit attribuer le Prix des meilleurs costumes, le Prix du meilleur maquillage et le Prix des meilleurs décors. Le film concourrait dans 7 catégories.

De nombreux professionnels luxembourgeois ont participé à ces 2 films. Citons par ex. la présence dans le film Angelo de la comédienne Larisa Faber ou la contribution de Pia Dumont en tant que monteuse image et monteuse son. Pour le film Murer, on retrouve parmi les nombreux techniciens luxembourgeois Fredo Roeser qui a réalisé le maquillage, catégorie dans laquelle il était d’ailleurs nommé.

Soulignons aussi la prestation de la société de production autrichienne Amour Fou Vienne dirigée par la Luxembourgeoise Bady Minck qui remporte 3 Prix (meilleure réalisation, meilleur scénario et meilleur montage) pour le film Styx de Wolfgang Fischer.

