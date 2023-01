Parmi les films sélectionnés, on retrouve l'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps. Elle joue le rôle de l'écrivaine autrichienne Ingeborg Bachmann dans le nouveau film de la réalisatrice Margarethe von Trotta.

3 coproductions du Grand-Duché présentes à la Berlinale

Thomas BERTHOL Parmi les films sélectionnés, on retrouve l'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps. Elle joue le rôle de l'écrivaine autrichienne Ingeborg Bachmann dans le nouveau film de la réalisatrice Margarethe von Trotta.

Le nouveau film de la réalisatrice Margarethe von Trotta sur l'écrivaine Ingeborg Bachmann (1926-1973) est en lice pour l'Ours d'or de la Berlinale (16-26 février).

Un film luxembourgeois sélectionné pour la Berlinale 2023 De nombreux Luxembourgeois ont pris part à la réalisation de ce long-métrage d'animation qui sera en compétition avec d'autres lors de la prestigieuse cérémonie.

L'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps joue le rôle de l'écrivaine autrichienne dans «Ingeborg Bachmann - Voyage dans le désert».

La musique originale est l'œuvre du compositeur luxembourgeois André Mergenthaler. Ce film a été coproduit par la société luxembourgeoise Amour Fou Luxembourg.

Au total, 18 films sont en compétition, comme l'a annoncé le directeur artistique Carlo Chatrian lundi à Berlin. Parmi eux, figurent également deux autres coproductions luxembourgeoises. Il s'agit en l'occurrence du film d'Enzo D'Alò, «A Greyhound of a Girl», coproduit par Paul Thiltges Distributions. Ce film a été sélectionné dans la section Generation Kplus. C'est le dixième film d'animation d'Enzo D'Alò et le quatrième à être soutenu par le Film Fund.

Le long-métrage d'animation «The Siren» («La Sirène») coproduit par le Luxembourg (BAC Cinéma – David Grumbach), la France, l’Allemagne et la Belgique a été sélectionné dans la section Panorama. Ce film, réalisé par l'Iranienne Sepideh Farsi, sera présenté à l'ouverture de la Berlinale.

Le Film Fund décrit ainsi le long-métrage: «La capitale pétrolière de l'Iran est assiégée par les Irakiens. Omid, 14 ans, reste chez son grand-père après avoir tenté en vain de s'engager. Il erre dans la ville et rencontre des personnages insolites, comme une célèbre diva et sa fille, Pari, dont il tombe amoureux. Alors que la situation s'aggrave, il trouve et commence à réparer un vieux bateau traditionnel, un lanj, sur lequel il veut prendre la mer et sauver ceux qu'il aime»

